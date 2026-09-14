Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1066581890.jpgPRESSE SPORTS

Traduzido por

Enrique aumenta o mistério sobre a natureza da lesão de Achraf Hakimi

Brest x PSG
Brest
PSG
Campeonato Francês
A. Hakimi
Luis Enrique
França
Marrocos
Espanha

Deixou a partida contra o Brest lesionado

 Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, demonstrou cautela sobre as condições físicas de Achraf Hakimi após a partida contra o Brest, no último domingo.

O marroquino Achraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain, sofreu uma lesão muscular que o obrigou a deixar o campo poucos minutos antes do fim do primeiro tempo, durante o confronto de sua equipe contra o Brest, no último domingo, pela competição do Campeonato Francês.

Hakimi pareceu claramente afetado por uma lesão no músculo adutor direito, depois de parar na linha lateral para examinar ele mesmo o local da lesão, antes de pedir para sair de campo, no primeiro possível revés do Paris Saint-Germain no que diz respeito a lesões desde o início da temporada.

Não há dúvida de que essa saída gera certa preocupação em Paris com a aproximação do período da data Fifa.

Quando foi questionado sobre a lesão de seu jogador, o treinador do Paris Saint-Germain não deu detalhes adicionais.

 Luis Enrique disse, segundo o site "Foot Mercato": "Hakimi? Espero que a lesão não seja grave, é difícil determinar isso. Ele passará por um exame médico amanhã".

 Portanto, o clube parisiense terá que aguardar os resultados dos exames médicos para determinar com precisão a natureza da lesão e o possível tempo de ausência do jogador marroquino.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google