Enrique aumenta o mistério sobre a natureza da lesão de Achraf Hakimi

Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, demonstrou cautela sobre as condições físicas de Achraf Hakimi após a partida contra o Brest, no último domingo.

O marroquino Achraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain, sofreu uma lesão muscular que o obrigou a deixar o campo poucos minutos antes do fim do primeiro tempo, durante o confronto de sua equipe contra o Brest, no último domingo, pela competição do Campeonato Francês.

Hakimi pareceu claramente afetado por uma lesão no músculo adutor direito, depois de parar na linha lateral para examinar ele mesmo o local da lesão, antes de pedir para sair de campo, no primeiro possível revés do Paris Saint-Germain no que diz respeito a lesões desde o início da temporada.

Não há dúvida de que essa saída gera certa preocupação em Paris com a aproximação do período da data Fifa.

Quando foi questionado sobre a lesão de seu jogador, o treinador do Paris Saint-Germain não deu detalhes adicionais.

Luis Enrique disse, segundo o site "Foot Mercato": "Hakimi? Espero que a lesão não seja grave, é difícil determinar isso. Ele passará por um exame médico amanhã".

Portanto, o clube parisiense terá que aguardar os resultados dos exames médicos para determinar com precisão a natureza da lesão e o possível tempo de ausência do jogador marroquino.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"



