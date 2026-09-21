Enrique alerta a seleção do Marrocos sobre Hakimi

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, definiu a situação do internacional marroquino Achraf Hakimi quanto à participação com a seleção de seu país durante a próxima data Fifa, ao afirmar que o jogador não terá condições de disputar o próximo jogo internacional, ressaltando a necessidade de não arriscar sua integridade física.

Enrique declarou durante a coletiva de imprensa após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marseille por 2 a 1, na noite de domingo, pelo Campeonato Francês: "Tenho total confiança em Hakimi, mas ele não pode disputar o próximo jogo internacional".

O treinador espanhol explicou que há um contato constante entre o Paris Saint-Germain e a comissão técnica da seleção marroquina para acompanhar a situação de Hakimi, apontando que o clube tem consciência da importância da presença do jogador com a seleção de seu país.

Enrique acrescentou: "Temos contato com a seleção marroquina para saber de sua condição física, e sabemos o quanto jogar pela seleção é importante para o atleta".

O técnico do Paris Saint-Germain frisou que o clube não dará nenhum passo que possa expor Hakimi a algum risco, afirmando que a prioridade é a recuperação total da condição física do jogador.

Enrique encerrou suas declarações dizendo: "Estou feliz porque ele poderá se juntar à seleção, e não vamos arriscar nada, pois a primeira coisa que queremos é que o jogador esteja na melhor condição física. Haverá contato, como acontece com todos".