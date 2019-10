Encontro de gigantes na semifinal da Copa Conmebol Libertadores

As semifinais da Copa Libertadores terão duelos entre times brasileiros de um lado e rivais argentino do outro. Flamengo x Grêmio e Boca x River

Pode se preparar! As semifinais da Copa Conmebol Libertadores serão históricas! De um lado, um clássico brasileiro com a disputa entre e . Do outro lado, os arquirrivais e Rivel Plate voltam a duelar, agora por uma vaga na primeira final única da história do torneio.

Juntos, os quatro times somam 14 conquistas da maior competição entre clubes da América do Sul.

Flamengo e Grêmio se enfrentarão nos dias 2 e 23 de outubro. Os duelos entre Boca e River estão marcados para os dias 1 e 22 de outubro.