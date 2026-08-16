O Ajax conversou neste verão com o estafe de Joël Piroe sobre uma transferência. Isso foi revelado pelo agente do atacante de 27 anos à Voetbal International.

Piroe está sob contrato com o Leeds United desde 2023, mas teve cada vez menos minutos na última temporada. Por isso, tudo indica que ele ainda deixará o Leeds neste verão.

O West Ham United procurou o jogador e ofereceu 15 milhões de libras. No entanto, o Leeds queria receber 20 milhões de libras, embora inicialmente tivesse fixado um preço pedido de 16 milhões de libras.

Isso gerou incompreensão em Piroe e em seu agente, Theo Roebbers, contou este último à VI. “Eu disse: se nada acontecer nas próximas semanas, o Leeds nunca mais precisa me ligar. Por quê? Eles de repente se afastaram do preço pedido inicial.”

“Aí vira um caso muito complicado. Houve muito interesse em Joël durante todo o verão. Conversamos com Jordi Cruijff sobre o Ajax, mas, quando ele soube do preço pedido, deixou de ser uma opção. O mesmo valeu, por exemplo, para o Strasbourg, na França, e o Alavés, na Espanha. O Anderlecht também desistiu, porque o preço pedido simplesmente não estava de acordo com o mercado.”

“Se você é o terceiro atacante na hierarquia e nunca entra em ação, além de também não se encaixar no futebol do técnico, acho que isso vai longe demais. Então não acho elegante descumprir seus acordos. Por isso tracei um limite. Isso faz parte do meu trabalho. Eu defendo o Joël”, disse Roebbers.

Aliás, os dois clubes já encontraram uma solução. Segundo a VI, Piroe será emprestado pelo Leeds ao West Ham na próxima temporada, assim que os últimos detalhes forem concluídos. Se o clube londrino for promovido, terá de contratá-lo em definitivo.