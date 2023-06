Empoli x Lazio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes encerram a temporada neste sábado (3), no Stadio Carlo Castellani; veja como acompanhar na TV e na internet

Na última rodada do Campeonato Italiano 2022/23, a Lazio visita o Empoli na tarde deste sábado (3), a partir das 16h (de Brasília), no Stadio Carlo Castellani, na cidade em Empoli. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Garantida na próxima Champions League 2023/24, a Lazio está prestes a assegurar a sua segunda melhor campanha na Serie A italiana desde o título conquistado na temporada 1999/00. Atualmente ocupando a segunda posição, com 71 pontos, a equipe precisa apenas de uma vitória para consolidar essa colocação. Caso ocorra um empate ou derrota, será necessário torcer para que a Inter de Milão, que possui 69 pontos, não ultrapasse seu desempenho.

O próximo desafio da Lazio será contra o Torino, com partida marcada para às 13h30 (horário de Brasília). Ao longo da temporada, a Lazio acumulou 21 vitórias, oito empates e oito derrotas no Campeonato Italiano, resultando em um aproveitamento de 63%.

Por outro lado, o Empoli, que já assegurou sua permanência na primeira divisão do Campeonato Italiano, ocupa a 14ª posição com 43 pontos. A equipe chega motivada, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos disputados.

Em 27 jogos disputados entre as equipes, a Lazio soma 16 vitórias, contra quatro do Empoli, além de sete empates. A última vez que o Empoli saiu vitorioso foi na temporada 2015/16, com um placar de 1 a 0.



Prováveis escalações

Empoli: Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Bandinelli, Grassi; Fazzini; Cambiaghi, Piccoli.

Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.

Desfalques

Empoli

Koni De Winter, Tyronne Ebuehi e Razvan Marin estão lesionados.

Lazio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?