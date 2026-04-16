Emmanuel Emegha marca com precisão na recuperação espetacular do RC Strasbourg

Rayo Vallecano, Crystal Palace, RC Strasbourg e Shakhtar Donetsk são os quatro semifinalistas da Conference League. O Strasbourg completou uma incrível recuperação, enquanto o Vallecano e o Crystal Palace conseguiram escapar de uma reviravolta.
AEK Atenas - Rayo Vallecano 3-1
O AEK Atenas precisava reverter uma desvantagem de 0 a 3 em casa e começou muito bem. Zini colocou a equipe na frente logo aos treze minutos. Vinte minutos depois, o ex-jogador do Ajax Razvan Marin ampliou a vantagem de pênalti: 2 a 0.
No segundo tempo, o AEK Atenas retomou exatamente de onde havia parado. Zini cabeceou a bola de longe no canto e empatou a série: 3 a 3. O empate não durou muito no placar. Três minutos após o 3 a 0, Isi Palázon marcou o 3 a 1, colocando o Vallecano novamente virtualmente classificado.
Fiorentina - Crystal Palace 2-1
Na Inglaterra, a Fiorentina já havia perdido por 3 a 0. Quando o Crystal Palace também abriu o placar em Florença em menos de quinze minutos, toda a esperança se esvaiu imediatamente. Albert Gudmundsson ainda conseguiu diminuir a diferença para o time da casa antes do intervalo. Ele marcou de pênalti: 1 a 1.
No segundo tempo, Cher Ndour chutou forte de cerca de 25 metros, mandando a bola no fundo da rede, o que deu esperança à Fiorentina. No entanto, a equipe da casa não conseguiu ir além disso, e o Crystal Palace avançou para a próxima fase.
FC Strasbourg - FSV Mainz '05 4-0
Enquanto o RC Strasbourg não conseguiu criar oportunidades na Alemanha na semana passada e foi derrotado por 2 a 0, a equipe apresentou-se de forma totalmente diferente na noite de quinta-feira. Sebastian Nanasi marcou logo no início do primeiro tempo, aproveitando um cruzamento: 1 a 0. Pouco depois, Abdoul Ouattara cabeceou para o 2 a 0 após um excelente cruzamento pela direita.
Enquanto Emmanuel Emegha perdeu um pênalti que daria o 3 a 0, Julio Enciso marcou de perto cinco minutos depois. Mais tarde, Emegha conseguiu marcar e fechou o placar em 4 a 0.