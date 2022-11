Emirados Árabes Unidos x Argentina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Seleção argentina faz o último amistoso antes da Copa do Mundo; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No último compromisso antes da Copa do Mundo, a Argentina enfrenta o Emirados Árabes Unidos nesta quarta-feira (16), às 12h30 (de Brasília), em Abu Dhabi, em amistoso. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, o torcedor acompanha o duelo em tempo real.

Embalada com quatro vitórias consecutivas, a Argentina busca encerrar os preparativos para o Mundial de 2022 com a série invicta.

Lionel Messi deve se juntar a equipe antes do jogo, mas o craque pode iniciar o duelo no banco de reservas.

Leandro Paredes, Guido Rodriguez e Enzo Fernandez podem ser titulares, enquanto Lisandro Martinez, do Manchester United, deve jogar na defesa.

Do outro lado, os Emirados Árabes Unidos só se classificaram para uma Copa do Mundo, que foi em 1990, quando foram eliminados ainda na fase de grupos.

Prováveis escalações

Escalação do provável ARGENTINA: E Martinez; Molina, Otamendi, L Martinez, Acuna; Rodriguez, Paredes, Fernandez; Dybala, L Martinez, Di Maria.

Escalação do provável EMIRADOS ÁRABES UNIDS: Khasif; Al-Hashemi, Al Hammadi, Al-Ahbabi, Ibrahim; Salmeen, Rashid, Hamad, Ramadan; Canedo, Al-Maazmi.

Desfalques

Argentina

Sem desfalques confirmados.

Emirados Árabes Unidos

Semd desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 16 de novembro de 2022

• Horário: 12h30 (de Brasília)

• Local: Al Jazira Mohammed Bin Zayed Stadium – Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos