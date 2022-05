Emerson Royal mostra desejo em atuar pelo Flamengo no futuro

Um dos melhores laterais brasileiros na atualidade, Emerson Royal surpreendeu em entrevista ao portal Coluna do Flamengo, na noite de terça-feira (10). De acordo com o ala que atualmente defende o Tottenham, da Inglaterra, caso retorne ao futebol brasileiro seu foco seria atuar no Rubro-Negro.

“Quem não jogaria no Flamengo? Meu sonho é um dia jogar no Flamengo. É o único clube do Brasil hoje que se aproxima do nível de clubes da Premier League”, respondeu Royal, que foi revelado nas categorias de base da Ponte Preta, mas apareceu no futebol nacional com a camisa do Atlético-MG.

Apesar da empolgação de torcedores do Flamengo, este sonho deve demorar um pouco para realizar. Aos 23 anos, Emerson possui contrato com o Tottenham até 2026. Além disso, é considerado titular da equipe que é dirigida por Antonio Conte. O jogador ainda vive a expectativa de estar entre os convocados para a Copa do Mundo do Catar. Para tirá-lo do Barcelona, os ingleses desembolsaram cerca de € 30 milhões (aproximadamente R$ 184 milhões).

Na atual temporada, Emerson vestiu a camisa dos Spurs em 38 oportunidades, marcou um gol e deu uma assistência.