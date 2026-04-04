Em vídeo... Uma jogada maravilhosa de um marroquino salva o PSV Eindhoven

O PSV Eindhoven venceu o Utrecht por 4 a 3 na noite de sábado, na 29ª rodada do Campeonato Holandês.

O PSV chegou a 71 pontos na liderança do Campeonato Holandês, enquanto o Utrecht permaneceu com 41 pontos na nona posição.

A partida contou com o destaque da dupla marroquina Ismail Saibari e Souhib Darwish pelo PSV Eindhoven.

Ismail Saibari marcou dois gols, aos 21 e 48 minutos, e deu a assistência para o terceiro gol, marcado por Jos Tel.

Quando o placar estava empatado em 3 a 3, Suheib Darwish marcou o gol da vitória para o PSV, aos 4 minutos do segundo tempo do segundo tempo.

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