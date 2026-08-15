Em vídeo: torcida do Al-Nassr surpreende seu novo astro com saudação especial

A torcida do Al-Nassr fez questão de saudar seu novo jogador português Samu Costa de uma maneira especial, durante a primeira partida do time na nova temporada.
O Al-Nassr recebeu o Al-Fateh, neste sábado, no estádio Al-Awwal Park, pela primeira rodada das disputas da Liga Roshn Saudita.
O jornalista saudita Ali Al-Anzi publicou, em sua conta pessoal no "X", um vídeo que mostrou a torcida do Al-Nassr entoando de forma unificada o nome "Costa" aos 11 minutos da partida.
O jornalista saudita explicou que o cântico veio naquele minuto especificamente, porque o jogador português vestirá a camisa número 11 no Al-Nassr.
Samu Costa não começou a partida como titular, permanecendo no banco de reservas, enquanto o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, apostou em Abdullah Al-Khaibari e no brasileiro Angelo no meio-campo.
O jogador de 24 anos se juntou ao Al-Nassr durante a atual janela de transferências de verão, vindo do Real Mallorca, da Espanha, sendo a única contratação que o clube fechou até agora.