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FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: torcida do Al-Nassr surpreende seu novo astro com saudação especial

Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

"O Mundial" enfrentou o Al-Fateh na Roshn League

A torcida do Al-Nassr fez questão de saudar seu novo jogador português Samu Costa de uma maneira especial, durante a primeira partida do time na nova temporada.

O Al-Nassr recebeu o Al-Fateh, neste sábado, no estádio Al-Awwal Park, pela primeira rodada das disputas da Liga Roshn Saudita.

O jornalista saudita Ali Al-Anzi publicou, em sua conta pessoal no "X", um vídeo que mostrou a torcida do Al-Nassr entoando de forma unificada o nome "Costa" aos 11 minutos da partida.

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O jornalista saudita explicou que o cântico veio naquele minuto especificamente, porque o jogador português vestirá a camisa número 11 no Al-Nassr.

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
King Cup
Al-Ula FC crest
Al-Ula FC
ULA
Al Fateh crest
Al Fateh
ALF

Samu Costa não começou a partida como titular, permanecendo no banco de reservas, enquanto o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, apostou em Abdullah Al-Khaibari e no brasileiro Angelo no meio-campo.

O jogador de 24 anos se juntou ao Al-Nassr durante a atual janela de transferências de verão, vindo do Real Mallorca, da Espanha, sendo a única contratação que o clube fechou até agora.

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