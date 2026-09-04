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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: torcida do Ahly choca seu jogador com vaias

A. Bondarenko
Al-Ahli x Al-Riyadh
Al-Ahli
Al-Riyadh
Campeonato Saudita
Ucrânia
Arábia Saudita

Situação difícil para o jogador de classe

A torcida do Al-Ahli, da Arábia Saudita, surpreendeu seu jogador com uma atitude inesperada, ao decidir vaiá-lo durante o confronto contra o Al-Riyadh, pelo Campeonato Saudita.

O Al-Ahli recebeu o Al-Riyadh nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, pela quinta rodada do Campeonato Saudita.

Desde o início da partida, a torcida do Al-Ahli mirou seu jogador ucraniano Artem Bondarenko, soltando vaias contra ele a cada vez que tocava na bola.

As vaias continuaram durante a saída de campo no intervalo da partida, apesar da vantagem por 3 a 0, o que provocou a irritação dos jogadores do Al-Ahli, que pediram à torcida que apoiasse seu companheiro.

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A torcida do Al-Ahli havia lançado uma forte campanha antes da contratação de Bondarenko, vindo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, na qual pedia que o negócio não fosse concretizado, sob o argumento do desejo de contratar jogadores de nível mais alto.

O clima de irritação continuou durante a primeira aparição do jogador ucraniano, especialmente porque ele presenciou a primeira derrota do time na temporada atual, diante do Al-Khaleej, por 3 a 1, na quarta rodada do Campeonato Saudita.

Vale lembrar que Roy Pedro, ex-diretor esportivo do Al-Ahli, recebeu a maior parte das críticas da torcida do time após a contratação de Bondarenko, antes de o clube saudita anunciar sua saída do cargo na última quinta-feira.

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