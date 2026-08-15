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Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: Samu Costa assume o papel de Ronaldo no Al-Nassr

Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
Samu
Arábia Saudita
Portugal

O astro português brilhou em sua estreia

O português Samu Costa, meia do Al-Nassr, incorporou o papel de seu compatriota Cristiano Ronaldo, capitão do time, em sua estreia com o "clube mundial" na Saudi Pro League.

O Al-Nassr venceu o Al-Fateh, seu visitante, pelo placar de 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio Al-Awwal Park, na primeira rodada da Saudi Pro League.

A partida marcou a estreia de Samu Costa com o Al-Nassr, entrando como substituto no segundo tempo do jogo, antes de marcar seu primeiro gol e o terceiro de seu time.

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Após o fim da partida, Costa assumiu o papel de Ronaldo na comemoração com a torcida do Al-Nassr no estádio Al-Awwal Park, ficando de pé diante dela e retribuindo a saudação com entusiasmo, papel que "O Dom" costumava desempenhar nas partidas anteriores.

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Isso aconteceu em meio à ausência de Ronaldo na partida, já que o técnico australiano Ange Postecoglou o deixou de fora por falta de condições de jogo, mas ele esteve presente no estádio Al-Awwal Park para apoiar o time.

Vale lembrar que os três gols do Al-Nassr o colocaram na liderança da Saudi Pro League após o fim da primeira rodada, com 3 pontos, à frente do Al-Hilal pelo saldo de gols, que caiu para a segunda colocação.

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