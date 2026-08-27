O astro egípcio Mohamed Salah viveu uma noite europeia dura com seu novo clube, o Trabzonspor da Turquia, na derrota por 4 a 0 diante do Ferencváros da Hungria, na partida de volta das eliminatórias de acesso à Liga Europa.
O Trabzonspor havia perdido a partida de ida em casa por 1 a 0, fracassando na tentativa de avançar à Liga Europa, após a derrota no placar agregado das duas partidas (5 a 0).
Mohamed Salah foi titular no confronto de volta, disputado no estádio Groupama Arena, em Budapeste, mas não conseguiu ser decisivo e deixou o campo aos 64 minutos.
A equipe turca sofreu com a desvantagem numérica, após a expulsão de Ruslan Malinovskyi aos 13 minutos e de Sydney Lopes Cabral aos 57 minutos.
Os donos da casa abriram o placar com o primeiro gol marcado por Callum O'Dowda aos 19 minutos, antes de Marius Corbu ampliar o resultado aos 54 minutos.
O Ferencváros conseguiu um pênalti aos 59 minutos, convertido com sucesso por Yusuf Bamidele, antes de Krisztián Lisztes fechar a goleada de sua equipe aos 86 minutos.
Dessa forma, o Trabzonspor irá disputar as competições da Liga Conferência Europa.
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