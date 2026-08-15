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Em vídeo: Salah inicia sua trajetória com o Trabzon com tropeço precoce

Kasimpasa x Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Campeonato Turco
M. Salah
Turquia
Egito

O Trabzonspor começou sua caminhada no Campeonato Turco, na noite deste sábado, com um empate por 1 a 1 diante do anfitrião Kasımpaşa.

Saviolo marcou o gol que abriu o placar em favor do Trabzonspor aos 43 minutos, com um belo chute que balançou as redes dos donos da casa.

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Mas o Kasımpaşa conseguiu um pênalti, convertido com sucesso pelo jogador Adrian Beneđčak aos 55 minutos.

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A partida marcou a estreia do craque egípcio Mohamed Salah com seu clube, o Trabzonspor, após se juntar à equipe neste verão.

Salah começou a partida no banco de reservas, antes de entrar aos 58 minutos na vaga de seu companheiro Methan Memaroğlu.

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Salah conseguiu criar perigo assim que entrou em campo, chegando perto de dar uma assistência para gol com um cruzamento perigoso aos 70 minutos.

Aos 77 minutos, o jogador egípcio teve uma clara oportunidade de marcar, após bater uma bola forte que passou rente à trave.

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