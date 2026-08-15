O Trabzonspor começou sua caminhada no Campeonato Turco, na noite deste sábado, com um empate por 1 a 1 diante do anfitrião Kasımpaşa.
Saviolo marcou o gol que abriu o placar em favor do Trabzonspor aos 43 minutos, com um belo chute que balançou as redes dos donos da casa.
Mas o Kasımpaşa conseguiu um pênalti, convertido com sucesso pelo jogador Adrian Beneđčak aos 55 minutos.
A partida marcou a estreia do craque egípcio Mohamed Salah com seu clube, o Trabzonspor, após se juntar à equipe neste verão.
Salah começou a partida no banco de reservas, antes de entrar aos 58 minutos na vaga de seu companheiro Methan Memaroğlu.
Salah conseguiu criar perigo assim que entrou em campo, chegando perto de dar uma assistência para gol com um cruzamento perigoso aos 70 minutos.
Aos 77 minutos, o jogador egípcio teve uma clara oportunidade de marcar, após bater uma bola forte que passou rente à trave.