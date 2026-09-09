Os minutos que se seguiram ao confronto entre Chelsea e Leeds United, nesta quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa, foram marcados por um diálogo bem-humorado entre Cole Palmer e seu companheiro Morgan Rogers, após a vitória do time londrino por 6 a 3 em seu estádio, o Stamford Bridge.

Palmer levou o prêmio de melhor em campo, após marcar os dois primeiros gols do Chelsea, o que levou Rogers — autor de 4 assistências — a provocá-lo diante das câmeras: "Cara, eu dei 4 assistências! Não acredito nisso, é loucura. Ele só marcou um pênalti!"

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Palmer respondeu ao companheiro: "Fui eu quem começou a virada".

Rogers não parou por aí e continuou a ironizar a escolha do companheiro para o prêmio de melhor em campo: "Isso é loucura. Então não mencionem o meu nome, sou só um espectador aqui!"

O Leeds abriu o placar aos 23 minutos, com Tarik Muharemovic, antes de Brenden Aaronson ampliar a vantagem dos visitantes aos 48 minutos, deixando o Chelsea — que entrou em campo com uma escalação repleta de reservas — diante de uma missão difícil no início do segundo tempo.

Mas a resposta do Chelsea veio rápido, e as mudanças feitas pelo técnico Xabi Alonso no início do segundo tempo deram resultado, quando ele lançou Morgan Rogers, Reece James, Cole Palmer e Pedro Neto.

Palmer marcou o gol que diminuiu a diferença de pênalti, aos 53 minutos, e o mesmo jogador voltou apenas dois minutos depois para marcar o gol de empate (2 a 2). A virada se completou aos 60 minutos, quando Pedro Neto marcou o terceiro gol do Chelsea, antes de Danny Welbeck acrescentar o quarto aos 65 minutos.

Os visitantes não desfrutaram por muito tempo do gol que diminuiu a diferença (4 a 3), marcado por Dominic Calvert-Lewin, pois Valentín Barco recolocou a diferença em dois gols aos 80 minutos, ao marcar o quinto gol do Chelsea, antes de Danny Welbeck fechar o placar em 6 aos 90+4 minutos, anotando seu segundo gol na partida.

O Chelsea havia chegado à terceira fase da Copa da Liga após vencer o Luton Town por 2 a 0, enquanto o Leeds se classificou para a mesma fase com uma vitória sobre o Nottingham Forest pelo mesmo placar.

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