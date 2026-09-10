Em uma cena estranha aos gramados da Liga das Estrelas do Catar, o apito final da partida entre Al Shamal e Al Wakrah transformou-se no início de uma verdadeira crise, protagonizada pelo atacante argelino Baghdad Bounedjah, que recebeu o cartão vermelho mais estranho e polêmico desta temporada.

A partida, que terminou empatada em 1 a 1 na noite desta quinta-feira, na abertura da quarta rodada, não acabou com o apito do árbitro Mohammed Al Shammari, mas começou depois dele.

A história começou aos oito minutos dos acréscimos, quando Bounedjah, capitão do Al Shamal e um dos jogadores mais experientes na história do Campeonato Catariano, reclamou de uma decisão do árbitro Al Shammari, recebendo um cartão amarelo momentos antes do reinício do jogo.

Poucos segundos depois, Al Shammari apitou o fim da partida, decretando o empate entre as duas equipes. Neste momento, Bounedjah dirigiu-se novamente ao árbitro para pedir explicações sobre algumas decisões, mas Al Shammari pediu que ele deixasse o campo, considerando que a partida havia terminado.

Bounedjah atendeu ao pedido e realmente se encaminhou para os vestiários, mas, no caminho, fez gestos "chocantes" em direção ao árbitro.

Esse comportamento não passou despercebido, e o árbitro Mohammed Al Shammari não fez outra coisa senão alcançar o jogador argelino e mostrar-lhe o cartão vermelho direto, em meio ao total espanto dos jogadores do Al Shamal.

Bounedjah explodiu de raiva após a decisão e jogou a braçadeira de capitão da equipe no chão como forma de forte protesto, antes que dirigentes do Al Shamal entrassem para tentar acalmá-lo, mas ele continuou em estado de fúria e empurrou um dos próprios dirigentes de sua equipe.

Com esse cartão vermelho, ficou confirmada a ausência de Baghdad Bounedjah no próximo e decisivo clássico de sua equipe contra o líder Al Duhail, enquanto relatos exclusivos indicam que a punição pode não se limitar à suspensão de uma única partida, mas espera-se que lhe seja imposta uma punição mais severa, com base no que o árbitro anotar no relatório da partida a respeito dos gestos e da conduta antidesportiva.

Empate com gosto de derrota para o Al Shamal

No que diz respeito à partida, o Al Shamal havia aberto o placar por meio de seu zagueiro Pablo Marí aos 26 minutos, antes de o tunisiano Aïssa Laïdouni empatar para o Al Wakrah antes do fim do primeiro tempo.

Com esse resultado, o Al Shamal desperdiçou uma preciosa oportunidade de assumir a liderança do campeonato, contentando-se com apenas um ponto, que elevou sua pontuação para 8 pontos na segunda colocação, atrás do líder Al Sadd.

Já o Al Wakrah ainda busca sua primeira vitória nesta temporada, tendo empatado pela segunda vez contra duas derrotas, permanecendo com apenas dois pontos.

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