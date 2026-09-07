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Em vídeo: presente maluco relembra Mourinho da noite em que humilhou Guardiola no Camp Nou

J. Mourinho
Real Madrid
Real Madrid x Inter de Milão
Inter de Milão
Liga dos Campeões
P. Guardiola
Portugal
Espanha
Itália

Antes do confronto com a Inter,

Em Valdebebas, as coletivas de José Mourinho não passam despercebidas, e cada aparição do treinador português dá para virar filme, mas o que aconteceu hoje parece um capítulo de ficção científica.

No fim de sua coletiva de imprensa antes do confronto contra sua antiga equipe, a Inter de Milão, e enquanto Mourinho, atual técnico do Real Madrid, já se dirigia para o corredor interno da cidade esportiva de Valdebebas, ele foi surpreendido por uma cena inacreditável: um dos jornalistas se aproximou dele e lhe entregou um presente inesperado, um aspersor de água daqueles usados para molhar o gramado antes das partidas.

O jornalista do jornal "El Mundo", Abraham Romero, revelou em suas contas nas redes sociais os detalhes desse momento curioso, que ele mesmo registrou, confirmando que era o autor do estranho presente.

O presente não era à toa, mas sim uma lembrança proposital de uma das noites mais loucas da carreira de Mourinho e da história da Liga dos Campeões da Europa: a famosa partida da semifinal de 2010 contra o Barcelona, comandado por Pep Guardiola.

Naquela ocasião, a Inter de Milão, comandada por Mourinho, venceu (3 a 2 no placar agregado dos dois jogos) e avançou para a final apesar da derrota na volta, no Camp Nou, por 1 a 0, e o português comemorou sua classificação histórica correndo em meio ao borrifo de água que a equipe do estádio do Camp Nou disparou na tentativa de impedi-lo de comemorar.

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT

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O presente do aspersor trouxe de volta à memória aquela cena icônica que se tornou símbolo do embate entre Mourinho e Guardiola, e uma nova mensagem do jornalista de que algumas noites não se esquecem, e de que Mourinho, mesmo agora como treinador do Real Madrid, ainda vive ao ritmo daquelas mensagens que não passam despercebidas.

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