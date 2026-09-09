Marcos Llorente, lateral do Atlético de Madrid, deu continuidade à sua história de amor com as redes do Liverpool no estádio Anfield, alcançando números impressionantes.

Llorente marcou o seu quinto gol contra o Liverpool, dentro de casa do adversário, na Liga dos Campeões da Europa, colocando o Atlético de Madrid em vantagem aos 16 minutos do apito inicial da partida entre as duas equipes na noite desta quarta-feira.

Os cinco gols de Llorente com a camisa do Atlético de Madrid no estádio Anfield vieram em apenas três partidas. Ele marcou dois gols nas oitavas de final da temporada 2019-2020, depois outros dois na fase de grupos da temporada passada, antes de marcar um novo gol hoje.

Segundo as estatísticas do "Mister Chip", Llorente tornou-se o jogador visitante com mais gols contra o Liverpool no estádio Anfield na Liga dos Campeões, superando Karim Benzema, que marcou 4 gols.

O Real Madrid é o único clube que supera o total de Llorente no estádio Anfield na Liga dos Campeões, já que a equipe merengue marcou 8 gols, enquanto o jogador igualou sozinho o total do que marcaram, cada um, os clubes Paris Saint-Germain, Benfica e PSV Eindhoven.

Vale destacar que Llorente marcou 10 gols com o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, metade deles contra o Liverpool em Anfield.

Ele também marcou mais gols no estádio do Liverpool na competição continental do que no estádio da sua própria equipe, o Atlético de Madrid, onde marcou apenas 3 gols.