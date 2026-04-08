Em vídeo... O pesadelo de Montjuïc volta a assombrar o "Camp Nou"

O norueguês Alexander Sørloth, craque do Atlético de Madrid, brilhou contra o Barcelona, marcando um gol decisivo que devolveu a confiança à torcida dos Rojiblancos e lançou uma grande sombra sobre as esperanças dos Blaugranas de se classificarem para as semifinais da Liga dos Campeões.
O Atlético estava na frente com um gol de Julián Álvarez e defendia ferozmente o placar, especialmente após a expulsão do jovem zagueiro Pau Cubarsi no primeiro tempo, que deixou o Barcelona jogando com dez jogadores.
Em meio ao domínio relativo dos donos da casa, veio o golpe fatal quando Antoine Griezmann passou uma bola inteligente para o ponta-esquerda Mateo Rogieri, que cruzou com precisão para a trave mais próxima, e lá estava Sorloth na hora certa, para mandar a bola com o pé direito para o fundo da rede, marcando o segundo gol do Atlético.
O jornal espanhol “Mundo Deportivo” informou que o gol de Sorloth lembra aos torcedores do Atlético o momento imortal vivido na temporada passada, quando o norueguês marcou um gol dramático nos acréscimos no estádio de Montjuïc, virando o jogo contra o Barcelona e encerrando a partida com o placar de 1 a 2, contribuindo para que o Atlético terminasse o ano de 2024 na liderança da La Liga.
O Barcelona enfrenta seu “verdadeiro adversário” no clássico acirrado contra o Atlético de Madrid
Simeone critica o clima hostil em Barcelona: uma sociedade que não podemos consertar
E após esse gol, o Barcelona se tornou a “vítima preferida” do atacante norueguês, já que ele marcou 7 gols e deu 3 assistências contra eles até agora, um número que se equipara ao que ele registrou contra o Real Sociedad e o Rayo Vallecano (7 gols contra cada um), mas deu menos assistências nas partidas contra essas duas últimas equipes.
Este é o primeiro gol que Sorloth marca contra o Barcelona nesta temporada, já que ele era o único atacante do Atlético que ainda não havia balançado as redes do Barça até agora, já que Julián Álvarez, Griezmann e Lukman marcaram contra o Barcelona na Copa do Rei, enquanto Baena e Giuliano marcaram gols na La Liga.