Em vídeo: o eterno salvador da Espanha dá à seleção a vantagem sobre a Áustria

Mikel Oyarzabal abriu o placar para a seleção da Espanha contra a Áustria, aos 36 minutos, na noite desta quinta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O gol do atacante do Real Sociedad veio após a anulação do último gol marcado por seu companheiro de equipe, o lateral Marc Cucurella, devido a uma falta cometida por alguns jogadores da Espanha contra o goleiro austríaco Alexander Schlager.
Oyarzabal continuou a brilhar com a camisa da “La Roja”, elevando sua contagem para 15 gols nos últimos 15 jogos que disputou pela seleção.
Leia também
Senegal não consegue repetir os feitos do Marrocos contra as seleções europeias
Técnico da Bélgica sobre o Senegal: “Essas seleções perdem sua estrutura tática no final da partida”
Além disso, o gol de Oyarzabal foi o primeiro da Espanha nas fases eliminatórias desde que marcou contra a Rússia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018.
A Espanha avançou para as oitavas de final após liderar seu grupo com 7 pontos, graças a duas vitórias sobre a Arábia Saudita (4 a 0) e o Uruguai (1 a 0), além de um empate sem gols com Cabo Verde, enquanto a Áustria ficou em segundo lugar no grupo com 4 pontos.