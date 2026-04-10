Em vídeo... Mohamed Salah salva sua temporada difícil com uma "jogada mágica"

Mohamed Salah, estrela do Liverpool, conquistou seu primeiro prêmio individual nesta temporada com os Reds, ao ser eleito o autor do Gol do Mês de março.

Essa conquista ocorre em um momento em que Salah vem apresentando uma queda significativa em seus números de gols nesta temporada, tendo marcado apenas cinco gols na Premier League, três na Liga dos Campeões e dois na FA Cup.

O belo gol de Salah — marcado com um chute curvo perfeito contra o Galatasaray — obteve a maior porcentagem de votos da torcida no site oficial do Liverpool (Liverpoolfc.com), superando o belo gol de Dominik Szoboszlai em cobrança de falta contra o Tottenham Hotspur.

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Esse gol teve um significado especial, pois foi marcado por Salah da entrada da área com um chute de fora do pé no Anfield, tornando-se assim o primeiro jogador africano da história a atingir a marca de 50 gols na Liga dos Campeões.

O gol de abertura de Soboslai no primeiro tempo da mesma partida (que terminou com a vitória do Liverpool por 4 a 0 sobre o Galatasaray) ficou em terceiro lugar, enquanto o outro gol de Salah, com um chute de fora da área contra o Wolverhampton, ficou em quarto, e o magnífico gol de Sari Holland com o time feminino do Liverpool contra o Everton ficou em quinto lugar.