O craque argentino Lionel Messi recuperou o brilho rapidamente após a derrota na final da Copa do Mundo de 2026, ao comandar o Inter Miami à vitória sobre o mexicano Atlético San Luis por 4 a 2, na madrugada desta quinta-feira, em partida válida pela Leagues Cup.

Messi marcou dois gols e ainda deu uma assistência, em sua primeira participação como titular desde a derrota da seleção da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, confirmando estar totalmente pronto para voltar a brilhar com a camisa de seu time.

O capitão da seleção argentina não se limitou a conduzir seu time à vitória, como também escreveu o nome nos livros de história da competição, tornando-se o maior artilheiro da história da Leagues Cup, com 14 gols em 12 jogos, superando o atacante do Los Angeles FC, o gabonês Denis Bouanga, autor de 13 gols, segundo a rede francesa RMC .

O time mexicano começou a partida com força, com David Rodríguez abrindo o placar cedo, aos quatro minutos, de cabeça, antes de o brasileiro Casemiro, recém-chegado ao Inter Miami, comandar a jogada do empate, ao passar a bola para Noah Allen, que fez o cruzamento aproveitado por Messi com uma finalização direta para dentro das redes, aos 11 minutos.

Os donos da casa mantiveram a superioridade, com o venezuelano Telasco Segovia marcando o segundo gol aos 26 minutos, antes de Messi voltar a marcar e fazer o terceiro gol de seu time, o segundo dele na partida, aos 44 minutos, após uma jogada que ele mesmo iniciou e finalizou com sucesso.

Antes do fim do primeiro tempo, Messi deixou sua terceira marca na partida, após cobrar um escanteio preciso desviado pelo zagueiro brasileiro Mikael dos Santos para o quarto gol, nos acréscimos.

No segundo tempo, o Atlético San Luis conseguiu diminuir a diferença com o espanhol Rafael Llorente aos 51 minutos, mas isso não foi suficiente para mudar o resultado da partida, que terminou com a vitória do Inter Miami por 4 a 2.

Messi havia retornado aos gramados no fim de semana passado, quando entrou como suplente no empate do Inter Miami com o Columbus Crew por 2 a 2, pela liga norte-americana, isso após retomar os treinos 10 dias depois da derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha.