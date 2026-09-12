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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: Martinelli e Watkins bombardeiam as redes do Al-Taawoun e devolvem a liderança ao Al-Hilal

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
O. Watkins
G. Martinelli
Arábia Saudita
England
Brasil

"O Líder" recupera o embalo das vitórias

Os astros brasileiro Gabriel Martinelli e inglês Ollie Watkins recolocaram o Al-Hilal na liderança da Liga Roshn Saudita, após conduzirem a equipe a uma goleada sobre o Al-Taawoun.

O Al-Hilal venceu o Al-Taawoun pelo placar de 6 a 0, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio do segundo, em Buraidah, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

Watkins abriu o placar para o Al-Hilal, aos nove minutos de jogo, após aproveitar uma bola longa do meio-campista português Rúben Neves, ficar cara a cara com o gol e, então, colocar a bola dentro das redes com categoria.

Aos 18 minutos, Martinelli marcou o segundo gol do Al-Hilal, após aproveitar uma sobra da defesa dentro da área e finalizar com categoria para dentro do gol.

Martinelli fez o seu segundo gol e o terceiro do Al-Hilal, aos 43 minutos de jogo, após aproveitar um passe em profundidade de Watkins, ficar cara a cara com o gol e colocar a bola dentro das redes.

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O astro brasileiro não parou nessa dobradinha, e marcou o seu primeiro hat-trick com a camisa do Al-Hilal, aos 50 minutos de jogo, após aproveitar um cruzamento rasteiro do ponta holandês Crysencio Summerville, convertendo-o para dentro das redes com facilidade.

Watkins marcou o seu segundo gol e o quinto da equipe, aos 56 minutos de jogo, após uma arrancada de destaque do meio-campo, com a qual ficou cara a cara com o gol do Al-Taawoun, antes de colocar a bola dentro das redes.

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Aos 75 minutos de jogo, Watkins deu mais uma assistência, mas desta vez para o reserva Sultan Mandash, que aproveitou o cruzamento do atacante inglês e o converteu para dentro das redes, decretando o sexto gol.

Com isso, o Al-Hilal retoma o embalo de vitórias no Campeonato Saudita, após a surpreendente derrota que sofreu na rodada passada diante do Neom por 2 a 0.

O "Líder" não retomou apenas o embalo de vitórias, mas também a liderança da Liga Roshn Saudita, elevando sua pontuação para 18 pontos, com um ponto de vantagem sobre o Al-Ittihad, segundo colocado, e dois pontos à frente do Al-Qadsiah, que ocupa a terceira posição.

Por outro lado, o Al-Taawoun sofreu sua quarta derrota nas primeiras 7 rodadas do Campeonato Saudita, contra 3 empates e nenhuma vitória, permanecendo com 3 pontos, ocupando com eles a décima sétima e penúltima posição na tabela de classificação.

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