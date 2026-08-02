Em vídeo: Lewandowski marca seus dois primeiros gols na liga americana

O polonês Robert Lewandowski marcou seus dois primeiros gols no estádio do Chicago Fire, depois de conduzir a equipe à vitória sobre o Charlotte e brilhar em sua primeira apresentação diante da torcida de seu clube.

Segundo o jornal espanhol "Marca", 32.183 espectadores compareceram ao estádio Soldier Field, em Chicago, para acompanhar a primeira apresentação de Lewandowski em campo com sua equipe, e o ex-atacante do Barcelona respondeu com dois gols magníficos, com os quais liderou a virada do Fire.





O espanhol Pep Biel abriu o placar para o Charlotte aos 18 minutos, mas passaram-se apenas 93 segundos antes que Lewandowski deixasse tudo igual com um chute rasteiro perfeito de pé direito, que o goleiro não conseguiu defender no primeiro poste.

O polonês completou seus dois gols pessoais no segundo tempo, aproveitando um passe decisivo do finlandês Robin Lod, antes de superar o goleiro com um belo chute de dentro da área.





Griezmann dá assistência, mas Orlando perde

O Orlando City, que conta com o francês Antoine Griezmann, perdeu por 3 a 2 diante do anfitrião New York Red Bulls, em uma partida na qual o ex-atacante do Atlético de Madrid não conseguiu marcar. Griezmann deu a assistência para o segundo gol de sua equipe, mas isso não foi suficiente para sair com algum ponto.

A Filadélfia viu grande emoção, depois que o Union virou sua desvantagem com dois gols nos últimos 20 minutos diante do Atlanta United, que jogou com dez jogadores por mais de uma hora.

Milan Iloski impulsionou a reação aos 73 minutos, e depois Neil Pierre e Ezequiel Aladoh marcaram dois gols aos 96 e 97 minutos, virando o resultado.

O Montreal virou sua desvantagem com dois gols em casa e empatou por 2 a 2 diante do New England Revolution. O espanhol Carles Gil e Dor Turgeman marcaram para os visitantes no primeiro tempo, mas o zagueiro colombiano Brayan Vera e Prince Osu deixaram tudo igual para a equipe canadense.

O confronto entre os líderes da Conferência Oeste terminou empatado em 1 a 1 entre Los Angeles FC e Vancouver Whitecaps, com Heung-min Son abrindo o placar para a equipe de Los Angeles, mas um pênalti cobrado pelo alemão Thomas Müller salvou um ponto para o Vancouver aos 76 minutos.