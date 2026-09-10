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Em vídeo: Lewandowski marca e Messi responde com recorde em emocionante clássico americano

Chicago Fire FC x Inter Miami CF
Chicago Fire FC
Inter Miami CF
Major League Soccer
L. Messi
R. Lewandowski
Casemiro
EUA
Argentina
Polônia
Brasil

Messi dá assistência para o gol de empate do Inter Miami

O Inter Miami salvou um ponto precioso diante do anfitrião Chicago Fire, após reverter a desvantagem de um gol e empatar por 1 a 1, em um confronto que registrou um público recorde de 63.094 espectadores no estádio Soldier Field, na madrugada desta quinta-feira.

Robert Lewandowski roubou a cena cedo, ao colocar o Chicago Fire em vantagem aos 10 minutos com um belo gol acrobático, antes de Casemiro decretar o empate para o Inter Miami depois do intervalo, com um cabeceio após cruzamento de Lionel Messi.

Lewandowski marca cedo

Lewandowski colocou os donos da casa à frente aos 10 minutos, ao marcar de forma espetacular e dar ao Chicago um início perfeito diante do Inter Miami.

O gol veio em um confronto que reuniu duas das maiores estrelas do futebol europeu dos últimos anos, Lewandowski e Messi, dentro de um dos mais famosos estádios de futebol americano dos Estados Unidos.

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Cruzamento de Messi o leva a um recorde

O Inter Miami conseguiu retornar à partida logo após o início do segundo tempo, quando Casemiro subiu em um escanteio cobrado por Messi e o desviou de cabeça para dentro das redes, anunciando o empate.

O passe decisivo foi o 13º de Messi na liga nesta temporada, colocando-o na liderança da lista de garçons da competição.

O astro argentino soma em sua conta 18 gols, tornando-se o primeiro jogador na história da Major League Soccer a registrar 30 participações em gols ou mais durante 3 temporadas diferentes, segundo a rede americana ESPN .

Goleiro do Chicago priva Messi e companhia da vitória

O Inter Miami tentou arrancar o gol da vitória nos últimos minutos, mas o brilho do goleiro Chris Brady impediu isso, após defender 6 finalizações, entre elas uma perigosa de Germán Berterame aos 16 minutos, em uma de suas 3 defesas decisivas durante o primeiro tempo.

Guillermo Hoyos, técnico do Inter Miami, disse após a partida: "Não acredito que exista qualquer problema no ataque, de forma alguma. Para mim, o goleiro deles foi o melhor jogador da partida".

E acrescentou: "O goleiro faz parte do jogo, no fim das contas. Criamos oportunidades de diferentes regiões, mas ele desempenhou bem o seu papel. Os jogadores fizeram uma partida muito boa, aliás excelente, mas não conseguimos o resultado que merecíamos".

Público recorde

A partida registrou a presença de 63.094 torcedores no estádio Soldier Field, quebrando o recorde anterior de público em jogos do Chicago Fire em seu próprio campo, que havia sido alcançado na temporada passada durante o mesmo confronto.

A partida tinha uma importância adicional na disputa pela liderança da liga, depois que o Nashville perdeu para o Toronto mais cedo neste dia, mas o empate manteve o Inter Miami na segunda colocação, com uma diferença de 9 pontos para o líder.

O Chicago Fire, por sua vez, tem a chance de subir da quarta para a terceira colocação quando enfrentar o New England Revolution na próxima rodada.

Messi busca um feito histórico

O Inter Miami vive uma fase oscilante desde o início de agosto, tendo conquistado uma vitória e dois empates contra 4 derrotas.

Messi e companhia esperam continuar disputando o título, na tentativa de fazer do Inter Miami a primeira equipe desde o Los Angeles Galaxy nas temporadas de 2011 e 2012 a conseguir ser campeã da Major League Soccer em duas temporadas consecutivas.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

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