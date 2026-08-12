O georgiano Khvicha Kvaratskhelia abriu o placar para o Paris Saint-Germain diante do Aston Villa, na partida entre as duas equipes na noite desta quarta-feira, no estádio da cidade austríaca de Salzburgo, pela Supercopa da Europa.
O gol de Kvaratskhelia saiu aos 20 minutos, depois que ele recebeu a bola na entrada da grande área, antes de avançar para dentro e finalizar com força, mandando a bola para as redes do Aston Villa.
O gol trouxe um número marcante para o Saint-Germain, já que o clube francês seguiu balançando as redes pela 29ª partida consecutiva em todas as competições.
Segundo a rede "Squawka", esta é a maior sequência de gols do Paris Saint-Germain desde julho de 2020, quando o time marcou em 36 partidas seguidas.
A última partida em que o Saint-Germain não conseguiu marcar remonta a 12 de janeiro passado, quando perdeu para seu vizinho, o Paris, pelo placar de 0 a 1, na Copa da França.
Com isso, o Saint-Germain ficou a apenas sete partidas de igualar sua maior sequência de gols dos últimos anos, no início de uma temporada em que o time busca dar continuidade à sua hegemonia europeia e nacional.
Kvaratskhelia também deu sequência ao seu brilho nas partidas continentais, tendo participado do seu 11º gol nas últimas 9 partidas europeias, segundo a "Squawka".
Ao longo dessa sequência, o astro do Paris Saint-Germain marcou 8 gols e deu 3 assistências.