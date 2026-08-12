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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo: Kvaratskhelia dá ao Paris Saint-Germain a maior sequência em 6 anos

K. Kvaratskhelia
PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
Geórgia
França
England
Áustria

A estrela georgiana segue brilhando nas partidas europeias

O georgiano Khvicha Kvaratskhelia abriu o placar para o Paris Saint-Germain diante do Aston Villa, na partida entre as duas equipes na noite desta quarta-feira, no estádio da cidade austríaca de Salzburgo, pela Supercopa da Europa.

O gol de Kvaratskhelia saiu aos 20 minutos, depois que ele recebeu a bola na entrada da grande área, antes de avançar para dentro e finalizar com força, mandando a bola para as redes do Aston Villa.

O gol trouxe um número marcante para o Saint-Germain, já que o clube francês seguiu balançando as redes pela 29ª partida consecutiva em todas as competições.

Segundo a rede "Squawka", esta é a maior sequência de gols do Paris Saint-Germain desde julho de 2020, quando o time marcou em 36 partidas seguidas.

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PSG
PSG

A última partida em que o Saint-Germain não conseguiu marcar remonta a 12 de janeiro passado, quando perdeu para seu vizinho, o Paris, pelo placar de 0 a 1, na Copa da França.

Com isso, o Saint-Germain ficou a apenas sete partidas de igualar sua maior sequência de gols dos últimos anos, no início de uma temporada em que o time busca dar continuidade à sua hegemonia europeia e nacional.

Kvaratskhelia também deu sequência ao seu brilho nas partidas continentais, tendo participado do seu 11º gol nas últimas 9 partidas europeias, segundo a "Squawka".

Ao longo dessa sequência, o astro do Paris Saint-Germain marcou 8 gols e deu 3 assistências.

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