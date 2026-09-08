Mohammed Abdulrahman, lateral do Al-Ahli, revelou os bastidores da discussão que teve com seu companheiro de equipe, o inglês Ivan Toney, durante a partida contra o Al-Qadsiah pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Ahli perdeu para o Al-Qadsiah pelo placar de 3 a 2, na partida disputada nesta terça-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela sexta rodada da Liga Roshn Saudita.

Em meados do segundo tempo, as câmeras flagraram uma acalorada discussão entre Ivan Toney e Mohammed Abdulrahman, durante a saída para a pausa de hidratação, enquanto o Al-Ahli perdia por 3 a 1.

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Abdulrahman comentou o assunto, em declarações aos canais "Thmanyah" após o fim da partida, dizendo: "(Ivan) Toney é meu irmão mais velho, e essas coisas acontecem em campo".

E acrescentou: "Talvez não tenhamos nos entendido naquele lance, mas ele continua sendo meu irmão mais velho, e eu aprendo muito com ele. Já nos desculpamos um com o outro e as coisas ficaram bem".

Vale lembrar que Ivan Toney foi quem marcou os dois gols do Al-Ahli contra o Al-Qadsiah, mas isso não foi suficiente para escapar da terceira derrota na temporada atual.