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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: Jesus dispara sua primeira bala, e o Barcelona repete um feito de 76 anos

Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões
L. Yamal
G. Jesus
Espanha
Países Baixos
Brasil

O brasileiro balançou as redes dois minutos após entrar em campo

O brasileiro Gabriel Jesus marcou seu primeiro gol com a camisa do Barcelona, assinando o quinto gol da equipe diante do Feyenoord, na noite desta quarta-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, no estádio Spotify Camp Nou.

O gol de Jesus saiu aos 85 minutos da partida, encerrando a grande vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre a equipe holandesa, isso apenas dois minutos após entrar em campo no lugar de Dani Olmo.

O brasileiro fez seu gol em assistência do craque espanhol Lamine Yamal, que havia marcado o quarto gol aos 77 minutos, em cobrança de falta direta que atravessou a barreira.


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Jesus havia feito sua estreia com o Barcelona dias antes, durante a grande vitória sobre o Valencia por 5 a 0, na quarta rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Mestalla.

Jesus se juntou ao Barça nos últimos suspiros da janela de transferências de verão, depois que o clube catalão confirmou a impossibilidade de contratar o craque do Atlético de Madrid, Julián Álvarez.

Com a vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, o Barcelona deu continuidade ao seu início ofensivo excepcional nesta temporada, tendo marcado 5 gols em 4 das suas cinco primeiras partidas oficiais. A única partida em que não alcançou esse número foi a vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, na Liga.

O Blaugrana chegou a 22 gols ou mais nas cinco primeiras partidas oficiais da temporada, pela primeira vez desde 1950, quando o técnico tchecoslovaco Ferdinand Daučík comandava a equipe.

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