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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: Ivan Toney furioso: não entendo as atitudes da torcida do Ahli!

I. Toney
A. Bondarenko
Al Qadsiah x Al-Ahli
Al Qadsiah
Al-Ahli
Campeonato Saudita
England
Ucrânia
Arábia Saudita

O atacante inglês expressou sua indignação

O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, da Arábia Saudita, juntou-se aos críticos da torcida do time após a goleada sobre o Al-Riyadh pela Roshn Saudi League.

O Al-Ahli venceu o Al-Riyadh por 5 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite da última sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, pela quinta rodada da Roshn Saudi League.

Toney afirmou, em declarações após a partida divulgadas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Estávamos vencendo por 3 a 0 no final do primeiro tempo, e é importante que a torcida esteja conosco".

E acrescentou: "Sinto que a torcida estava vaiando um jogador específico, e eu não entendo isso. O jogador não cometeu nenhum erro, ele está aqui e é parte da família, e é importante que todos permaneçamos unidos e que apoiemos uns aos outros".

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E concluiu: "Você não pode vaiar um jogador e depois esperar que ele tenha uma boa atuação. Não entendo isso. Ele está em um país diferente, ainda é jovem e há muita pressão sobre ele. Nós estamos ao lado dele, e estamos juntos, e é isso que a família faz".

Toney se refere às vaias que a torcida direcionou ao ucraniano Artem Bondarenko, meio-campista do Al-Ahli vindo do Shakhtar Donetsk, e que não pararam do início ao fim da partida.

Vale lembrar que a torcida do Al-Ahli havia lançado anteriormente uma campanha para impedir a contratação do meio-campista ucraniano, sob o argumento da necessidade de um jogador melhor para o meio de campo, antes de o clube insistir em contratá-lo no fim das contas.

Aquele negócio provocou a ira da torcida, sobretudo contra o ex-diretor esportivo português Rui Pedro Braz, antes de ser emitida a decisão de seu afastamento do cargo na última quinta-feira.

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