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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: Ivan Toney aparece na Saudi Pro League

Al Ahli U21 x Al Watan U21
Al Ahli U21
Al Watan U21
Jawwy Elite League U-21
I. Toney
Arábia Saudita
England

Aparição rara

O inglês Ivan Toney, atacante da equipe principal de futebol do Al-Ahli, da Arábia Saudita, apareceu nas partidas da Jawwy Elite League (o Campeonato Saudita Sub-21).

A equipe Sub-21 do Al-Ahli enfrentou o Al-Watan, neste domingo, no estádio "Al-Raqi", em Jidá, pela quarta rodada das disputas da Jawwy Elite League.

O jornalista saudita Walid Saeed publicou, em sua conta pessoal no "X", um vídeo que mostrou que Toney fez questão de acompanhar a partida do estádio, a fim de apoiar os jogadores do Al-Ahli.

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Isso acontece apenas 48 horas depois de ele ter marcado dois gols na vitória da equipe principal sobre o Al-Hazm pelo placar de 3 a 1, na última sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela sétima rodada da Roshn Saudi League.

Jawwy Elite League U-21
Al Qadisiyah U21 crest
Al Qadisiyah U21
Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21 crest
Al Ahli U21
Al Ahli U21
Jawwy Elite League U-21
Al Watan U21 crest
Al Watan U21
Al Watan U21
Al Okhdood U21 crest
Al Okhdood U21
Al Okhdood U21

Toney se prepara com o "Al-Raqi" para enfrentar o Pakhtakor, do Uzbequistão, nesta segunda-feira, no estádio Al-Inma, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Vale lembrar que a equipe do Al-Ahli disputou a partida contra o Al-Watan ocupando o quarto lugar na tabela de classificação do Campeonato Saudita Sub-21, com 7 pontos, conquistados em duas vitórias e um único empate.

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