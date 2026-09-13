O inglês Ivan Toney, atacante da equipe principal de futebol do Al-Ahli, da Arábia Saudita, apareceu nas partidas da Jawwy Elite League (o Campeonato Saudita Sub-21).

A equipe Sub-21 do Al-Ahli enfrentou o Al-Watan, neste domingo, no estádio "Al-Raqi", em Jidá, pela quarta rodada das disputas da Jawwy Elite League.

O jornalista saudita Walid Saeed publicou, em sua conta pessoal no "X", um vídeo que mostrou que Toney fez questão de acompanhar a partida do estádio, a fim de apoiar os jogadores do Al-Ahli.

Isso acontece apenas 48 horas depois de ele ter marcado dois gols na vitória da equipe principal sobre o Al-Hazm pelo placar de 3 a 1, na última sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela sétima rodada da Roshn Saudi League.

Toney se prepara com o "Al-Raqi" para enfrentar o Pakhtakor, do Uzbequistão, nesta segunda-feira, no estádio Al-Inma, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Vale lembrar que a equipe do Al-Ahli disputou a partida contra o Al-Watan ocupando o quarto lugar na tabela de classificação do Campeonato Saudita Sub-21, com 7 pontos, conquistados em duas vitórias e um único empate.