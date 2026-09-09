Em uma noite europeia na qual o Paris Saint-Germain confirmou que não está de brincadeira em sua busca pelo título continental, os representantes da capital francesa transformaram seu estádio em um palco de exibição futebolística e goleram seu visitante, o Slovan Bratislava, por seis a um, em uma partida de mão única na qual os parisienses não deixaram qualquer margem para dúvidas sobre a imensa diferença técnica entre as duas equipes.

O confronto que parecia decidido no papel se transformou, dentro de campo, em um festival de gols assinado pela dupla brilhante Ousmane Dembélé e Ferran Torres, com o primeiro encarregando-se de conduzir o primeiro tempo com dois gols e uma assistência, antes que o segundo assumisse a missão de liquidar os visitantes com um hat-trick histórico no segundo tempo, fazendo o Paris enviar uma forte mensagem a todos os seus rivais no Velho Continente.

Primeiro tempo: Dembélé brilha e Torres confirma a superioridade

O Paris abriu a partida com uma força ofensiva arrasadora, impondo seu domínio absoluto sobre os rumos do jogo desde os primeiros instantes, com o primeiro gol saindo aos 16 minutos por meio do astro Ousmane Dembélé, que aproveitou uma sobra de bola de um escanteio e finalizou com maestria com a canhota de dentro da área para o canto inferior direito.

Isso aconteceu antes que o mesmo jogador voltasse a ampliar o placar aos 22 minutos com um cabeceio preciso de curtíssima distância que se alojou no canto esquerdo, confirmando sua superioridade como astro incontestável do tempo. E aos 30 minutos o espanhol Ferran Torres encerrou o festival de gols com uma finalização de perto de dentro da área após um cruzamento preciso do próprio Dembélé.

Apesar dos três gols, o placar poderia ter sido bem mais pesado, já que os jogadores do Paris desperdiçaram uma série de oportunidades claras, com destaque para fortes finalizações de Achraf Hakimi, Désiré Doué e Magnes Akliouche, além de tentativas perigosas de Dembélé e Torres que o goleiro Dominik Takáč defendeu com maestria, ou que passaram rente à trave, enquanto uma finalização de Nuno Mendes atingiu a trave direita.

Em contrapartida, o Slovan Bratislava apareceu em momentos tímidos com tentativas por meio de Sulejman Camara e Tigran Barseghyan, mas que não representaram real perigo à meta de Matvei Safonov, com exceção de algumas finalizações que foram tratadas com facilidade, obrigando a equipe a fazer uma substituição forçada e precoce com a saída de Kenan Bayrić por lesão e a entrada de Sohmko Camara, em um tempo no qual o Paris Saint-Germain confirmou sua prontidão para decidir o confronto cedo.

Segundo tempo ofensivo: Torres assina o hat-trick

O Paris Saint-Germain deu continuidade à sua forte exibição ofensiva no segundo tempo e não deu ao seu visitante a chance de respirar, decidindo o confronto por cinco a um em uma noite na qual o espanhol Ferran Torres brilhou e na qual os parisienses deram uma aula de futebol em domínio e eficácia ofensiva.

E o início explosivo veio rápido, com Ferran Torres abrindo os gols do segundo tempo aos 46 minutos com uma finalização em forma de foguete com o pé direito de fora da área que se alojou no canto inferior direito após um passe de Magnes Akliouche.

E o atacante espanhol voltou a confirmar seu brilho aos 56 minutos, marcando seu terceiro gol na partida e o segundo dele neste tempo de dentro da área após um cruzamento preciso de Ousmane Dembélé na sequência de um escanteio. E apenas um minuto depois, o Slovan conseguiu diminuir a diferença quando Sulejman Camara marcou o gol de honra (57) com uma forte finalização no canto superior direito.

Apesar das intensas substituições que os dois treinadores fizeram para renovar as equipes, com o Paris lançando Lucas Digne, Mika Godts, Senny Mayulu, Lucas Hernández e Beraldo, enquanto o Slovan recorreu a Alen Mustafić, Nino Marcelli, Artur Gajdoš e Aleksi Marošs, o domínio permaneceu absolutamente parisiense, e o tempo testemunhou diversas tentativas que o goleiro Dominik Takáč defendeu com maestria.

E o Slovan Bratislava só apareceu ofensivamente em intervalos espaçados por meio de tentativas tímidas de Sulejman Camara, uma das quais terminou em gol, e outra que passou por cima do travessão, enquanto a tensão predominou no desempenho da equipe, cujo jogador César Blackman recebeu um cartão amarelo após uma entrada violenta, encerrando o segundo tempo com superioridade arrasadora do Paris Saint-Germain, que confirmou sua qualidade e enviou uma mensagem em tom duríssimo a seus rivais europeus.

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E antes que a partida exalasse seus últimos suspiros, o Paris Saint-Germain se recusou a sair sem deixar seu sexto carimbo, com a vez chegando aos 88 minutos para Fabián Ruiz dar o tiro de misericórdia, depois de receber a bola com confiança dentro da área e finalizá-la com maestria nas redes, marcando um gol que confirmou a goleada completa e com o qual encerrou o festival de gols em seis a um.