Em vídeo: gol 100 e título 49, Messi escreve um novo capítulo em uma noite mágica com o Inter Miami

Lionel Messi continuou a fazer história nos Estados Unidos, após liderar o Inter Miami à conquista da Campeones Cup com a vitória sobre o mexicano Cruz Azul por 2 a 0, na madrugada desta quinta-feira, em uma noite que trouxe um número excepcional na trajetória do craque argentino.

Messi marcou o primeiro gol do Inter Miami aos 24 minutos, antes de dar a assistência para o segundo gol de seu companheiro brasileiro Casemiro em uma cobrança de escanteio aos 81 minutos, liderando sua equipe a um novo título e confirmando mais uma vez sua presença nas grandes ocasiões.

O gol de número 100

Messi precisou de apenas 115 partidas com o Inter Miami para chegar a 100 gols em todas as competições, alcançando essa marca no ritmo mais rápido que teve com qualquer clube que representou ao longo de sua carreira.

O gol veio de uma forma que carrega uma curiosa ironia, depois de aproveitar um passe de seu ex-companheiro de Barcelona, Luis Suárez, para balançar as redes com uma cabeçada, antes de contribuir posteriormente para assegurar a vitória com a assistência para o gol de Casemiro.

E o mais curioso é que Messi marcou seu primeiro gol com a camisa do Inter Miami diante do mesmo adversário, o Cruz Azul, quando balançou as redes em uma cobrança de falta em julho de 2023, fazendo com que seu gol de número 100 viesse diante da mesma equipe mexicana mais de 3 anos depois.

49 títulos

Com essa conquista, Messi elevou seu total para 49 títulos entre clubes e seleção, reforçando sua posição como o jogador mais vitorioso em títulos na história do futebol.

Desde que se juntou ao Inter Miami em 2023, vindo do Paris Saint-Germain, o craque argentino acrescentou 5 títulos ao seu acervo com o clube americano.

Messi havia liderado o Inter Miami à conquista da Leagues Cup em 2023, poucas semanas após sua estreia com a equipe, além de ter contribuído para a conquista do Supporters' Shield em 2024, quando o clube quebrou o recorde de número de pontos em uma única temporada da MLS, com um total de 74 pontos, antes de se sagrar campeão da temporada passada com a taça da MLS.

Mais rápido que Barcelona e Argentina

Messi atingiu a marca dos 100 gols com o Inter Miami após apenas 115 partidas, superando em termos de velocidade para alcançar esse número todas as equipes e seleções pelas quais já jogou.

Ele precisou de 188 partidas com o Barcelona para chegar a 100 gols, contra 174 partidas com a seleção da Argentina.

Seus 100 gols com o Inter Miami se distribuíram por diversas competições, sendo 76 gols na MLS, 14 gols na Leagues Cup, 8 gols na Liga dos Campeões da Concacaf e um gol no Mundial de Clubes, além de seu gol na Campeones Cup.

Messi na liderança

Messi elevou seu total para 929 gols entre clubes e seleção ao longo de sua carreira, enquanto continua brilhando no cenário local, após marcar 19 gols em 22 partidas na MLS nesta temporada, liderando a lista de artilheiros.

Casemiro disse após a partida, falando sobre seu companheiro: "Temos que aproveitá-lo, porque não sabemos até quando isso vai durar. O que ele fez e ainda faz pelo futebol é algo inacreditável".

E o ex-jogador do Real Madrid acrescentou: "Ele ainda é o melhor, provou isso na Copa do Mundo e continua provando na MLS".

Messi havia anunciado no fim de agosto sua aposentadoria do futebol internacional, devendo disputar sua última partida com a seleção da Argentina no próximo dia 6 de outubro, na capital Buenos Aires, enquanto continua perseguindo mais números e títulos no último capítulo de sua trajetória excepcional.

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