Em vídeo: De Paul repete gesto histórico de Messi com Maradona

O internacional argentino Rodrigo De Paul dedicou seu gol contra o mexicano Monterrey ao seu amigo próximo Lionel Messi, que ficou fora da partida por causa da morte de seu pai, Jorge.

O meio-campista do Inter Miami já havia decidido previamente a forma como expressaria seu apoio a Messi, vestindo a camisa de número 10 do companheiro por baixo da sua e a exibindo após marcar o gol.

Quando a partida marcava o minuto 31, De Paul acertou um chute rasteiro forte de fora da área que balançou as redes do Monterrey, colocando o Inter Miami em vantagem por um gol a zero.

Assim que a bola entrou no gol, o meio-campista tirou a camisa que leva o número 7, revelando que vestia a camisa de Messi por baixo.

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A comemoração de De Paul lembrou o gesto feito por Messi em 2020, após a morte do lendário Diego Maradona, quando ele era jogador do Barcelona e vestiu a camisa de número 10 do Newell's Old Boys, pertencente à falecida lenda, durante uma partida contra o Osasuna, revelando-a depois de marcar um gol.

Apesar do gol de De Paul, o Inter Miami não conseguiu manter a vantagem e perdeu para o Monterrey pelo placar de 2 a 1, deixando sua situação complicada na disputa por uma vaga nas quartas de final da Leagues Cup.

O Inter Miami precisa terminar a fase de grupos entre os 4 melhores clubes da liga norte-americana em número de pontos. A equipe tem atualmente 3 pontos, havendo outras partidas ainda não disputadas na rodada atual.

A mensagem de Suárez

Por sua vez, Luis Suárez, um dos amigos mais próximos de Messi e seu ex-companheiro no Barcelona, enviou uma mensagem emocionante ao craque argentino.

O veterano uruguaio, que não atuou contra o Monterrey por conta de suspensão, escreveu em sua conta no Instagram: "Meu amigo, abraço com força você e toda a sua família. Seu pai, lá de cima, continuará olhando para você com orgulho, como sempre fez. Todo o meu carinho neste momento para a família Messi. Descanse em paz, Jorge".

O Inter Miami também fez questão de homenagear Jorge Messi, antes do início do confronto com o Monterrey. Com a ausência de Messi, que estava a caminho de Rosario para ficar ao lado de sua família, De Paul vestiu a braçadeira de capitão.

Antes do início da partida, o nome "Jorge Messi" apareceu no telão do Chase Stadium na cor rosa característica do Inter Miami, com sua data de nascimento e de morte: "1958-2026".

Em seguida, antes da execução dos hinos nacionais do México e dos Estados Unidos, todos guardaram um minuto de silêncio em homenagem ao pai de Messi.



