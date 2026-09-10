Em vídeo: Como balança as redes do Leipzig e a Roma tropeça diante do Fenerbahçe

O italiano Como começou sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa com uma vitória arrasadora sobre seu visitante, o alemão RB Leipzig, pelo placar de 4 a 1, na noite de quinta-feira, na primeira rodada da fase de liga.

Os comandados do técnico Cesc Fàbregas não esperaram muito e marcaram um gol logo cedo, aos 15 minutos, com Martin Baturina.

Anastasios Douvikas ampliou a vantagem do Como com o segundo gol, aos 38 minutos.

Os ataques do Como continuaram e resultaram no terceiro gol, aos 54 minutos, com Alieu Fadiga.

Andrija Maksimović diminuiu a diferença ao marcar o único gol do RB Leipzig, aos 58 minutos.

E, aos 90 minutos, Maximo Perrone encerrou o festival de gols do Como ao marcar o quarto gol da equipe, que disputa a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez.

Já o italiano Roma começou sua caminhada com um empate fora de casa diante do turco Fenerbahçe, pelo placar de 1 a 1.

O Roma saiu na frente com um gol de Bryan Cristante aos 39 minutos, mas a equipe turca alcançou o empate aos 48 minutos, com Archie Brown.

Por outro lado, o holandês PSV Eindhoven empatou com seu visitante, o ucraniano Shakhtar Donetsk, pelo placar de 1 a 1.

O Shakhtar Donetsk tomou a iniciativa de abrir o placar aos 45+1 minutos, com Mendoza.

Mas a equipe holandesa alcançou o empate rapidamente, com o passar de 3 minutos do segundo tempo, por meio de Sergiño Dest.

Ainda pela mesma rodada, o tcheco Slavia Praga perdeu em casa para o francês Lens, pelo placar de 3 a 2.

Os dois gols do Slavia Praga levaram a assinatura de Daniel Štorm, aos 51 e aos 88 minutos.

Já os três gols do Lens foram marcados por Abdallah Sima, Florian Thauvin e Ruben Aguilar, aos 73, 90+1 e 90+3 minutos.

Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora