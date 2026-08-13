Em um episódio curioso, a polícia antidrogas do Equador apreendeu um enorme carregamento de cocaína, com peso de 370 quilos, embalado em pacotes que traziam a imagem do astro norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City.

As autoridades equatorianas informaram que as drogas estavam bem escondidas dentro de um fundo falso e adulterado instalado embaixo de um caminhão, que foi parado na rodovia Pan-Americana durante uma operação de segurança de rotina. As equipes de inspeção encontraram 370 pacotes hermeticamente embalados, todos com um adesivo estampando a imagem de Haaland.

Segundo o jornal americano "New York Post", o motorista do caminhão foi preso imediatamente, sem conseguir apresentar uma explicação para a presença da imagem do astro do Manchester City no carregamento.

As investigações iniciais indicam que as quadrilhas de tráfico de drogas costumam recorrer à colocação de imagens e nomes de astros do futebol e de celebridades mundiais em seus pacotes, como marcas de identificação que apontam para a rede produtora ou para o destinatário do carregamento, um método conhecido no mundo do tráfico para distinguir as mercadorias.

Esta não foi a primeira vez que imagens de astros do futebol foram usadas em operações de tráfico, já que carregamentos semelhantes com imagens do astro argentino Lionel Messi já haviam sido apreendidos em operações anteriores na América do Sul e na Europa.