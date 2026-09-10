O Bayern de Munique iniciou sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa nesta quinta-feira com uma vitória arrasadora sobre o visitante Bodø/Glimt, da Noruega, por 5 a 0, no estádio Allianz Arena.
O primeiro tempo terminou empatado sem gols, após o gigante bávaro não conseguir converter suas chances em gols, enquanto a defesa do Bodø/Glimt resistiu de forma expressiva e diminuiu o perigo oferecido pelos donos da casa, especialmente na primeira meia hora de partida.
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Mas no início do segundo tempo, Jamal Musiala abriu o placar para o Bayern aos 47 minutos, com um chute de perto do gol.
Harry Kane ampliou para o segundo gol aos 61 minutos, quando cabeceou após uma falta cobrada por Michael Olise, e a bola bateu na cabeça do goleiro dos visitantes antes de balançar as redes.
O minuto 65 marcou a primeira participação do astro marroquino Ismael Saibari com a camisa do Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Europa, quando entrou no lugar de Musiala.
Alphonso Davies marcou o terceiro gol dos donos da casa aos 77 minutos, com um chute de fora da área, antes de Michael Olise assinar o quarto gol, aos 83 minutos, também com uma finalização magnífica de fora da área.
E aos 88 minutos, a equipe norueguesa levou um novo golpe, quando seu jogador Odin Lurås foi expulso diretamente após derrubar Olise na entrada da área.
Olise completou o festival de gols bávaro ao marcar o quinto gol, com uma infiltração seguida de um chute forte, aos 90+2 minutos, fazendo o Bayern de Munique conquistar o vice-liderança da fase de liga, com diferença de gols em relação ao líder Paris Saint-Germain.
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