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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: Bayern de Munique goleia o Bodo Glimt e disputa a liderança com o Paris

Bayern de Munique x Bodo/Glimt
Bayern de Munique
Bodo/Glimt
Liga dos Campeões
PSG x Slovan Bratislava
PSG
Slovan Bratislava
I. Saibari
Alemanha
Noruega
França
Eslováquia
Marrocos

O Bayern de Munique marcou todos os seus gols no segundo tempo

O Bayern de Munique iniciou sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa nesta quinta-feira com uma vitória arrasadora sobre o visitante Bodø/Glimt, da Noruega, por 5 a 0, no estádio Allianz Arena.

O primeiro tempo terminou empatado sem gols, após o gigante bávaro não conseguir converter suas chances em gols, enquanto a defesa do Bodø/Glimt resistiu de forma expressiva e diminuiu o perigo oferecido pelos donos da casa, especialmente na primeira meia hora de partida.

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Mas no início do segundo tempo, Jamal Musiala abriu o placar para o Bayern aos 47 minutos, com um chute de perto do gol.


Harry Kane ampliou para o segundo gol aos 61 minutos, quando cabeceou após uma falta cobrada por Michael Olise, e a bola bateu na cabeça do goleiro dos visitantes antes de balançar as redes.

O minuto 65 marcou a primeira participação do astro marroquino Ismael Saibari com a camisa do Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Europa, quando entrou no lugar de Musiala.



Alphonso Davies marcou o terceiro gol dos donos da casa aos 77 minutos, com um chute de fora da área, antes de Michael Olise assinar o quarto gol, aos 83 minutos, também com uma finalização magnífica de fora da área.

E aos 88 minutos, a equipe norueguesa levou um novo golpe, quando seu jogador Odin Lurås foi expulso diretamente após derrubar Olise na entrada da área.

Olise completou o festival de gols bávaro ao marcar o quinto gol, com uma infiltração seguida de um chute forte, aos 90+2 minutos, fazendo o Bayern de Munique conquistar o vice-liderança da fase de liga, com diferença de gols em relação ao líder Paris Saint-Germain.

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