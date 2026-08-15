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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: Bayern de Munique celebra a primeira participação de Al-Sibari

I. Saibari
Bayern de Munique x Leipzig
Bayern de Munique
Leipzig
Amistosos de clubes
Borussia Dortmund x Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Supercopa da Alemanha
Marrocos
Alemanha

O Marrocos apresentou suas credenciais rapidamente

O Bayern de Munique celebrou a primeira participação do craque marroquino Ismael Saibari com a camisa do time, depois de ele ter entrado como substituto no amistoso contra o Leipzig (3 a 1), deixando rapidamente sua marca na partida.

A conta oficial do gigante bávaro publicou, neste sábado, diversas mensagens de boas-vindas a Saibari após sua estreia, elogiando o passe decisivo que deu para Jamal Musiala aos 81 minutos (terceiro gol).

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Saibari entrou em campo como substituto aos 71 minutos e, antes de completar 10 minutos, serviu Musiala no terceiro gol, antes de o craque alemão deixar o gramado aos 86 minutos após sofrer um mal-estar repentino.

Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

Saibari chegou ao Bayern vindo do PSV Eindhoven, da Holanda, neste verão, e assinou um contrato com o clube bávaro até 2031.

Ele havia disputado a Copa do Mundo de 2026 com a seleção de Marrocos e marcou 3 gols ao longo do torneio, antes de desfalcar o confronto contra a França (2 a 0) nas quartas de final por causa de uma lesão.

A estreia de Saibari veio apenas alguns dias após seu retorno aos treinos com o grupo, já que ele vinha treinando de forma individual em razão da lesão que sofreu durante a Copa do Mundo.


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