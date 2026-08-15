O Bayern de Munique celebrou a primeira participação do craque marroquino Ismael Saibari com a camisa do time, depois de ele ter entrado como substituto no amistoso contra o Leipzig (3 a 1), deixando rapidamente sua marca na partida.
A conta oficial do gigante bávaro publicou, neste sábado, diversas mensagens de boas-vindas a Saibari após sua estreia, elogiando o passe decisivo que deu para Jamal Musiala aos 81 minutos (terceiro gol).
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Saibari entrou em campo como substituto aos 71 minutos e, antes de completar 10 minutos, serviu Musiala no terceiro gol, antes de o craque alemão deixar o gramado aos 86 minutos após sofrer um mal-estar repentino.
Saibari chegou ao Bayern vindo do PSV Eindhoven, da Holanda, neste verão, e assinou um contrato com o clube bávaro até 2031.
Ele havia disputado a Copa do Mundo de 2026 com a seleção de Marrocos e marcou 3 gols ao longo do torneio, antes de desfalcar o confronto contra a França (2 a 0) nas quartas de final por causa de uma lesão.
A estreia de Saibari veio apenas alguns dias após seu retorno aos treinos com o grupo, já que ele vinha treinando de forma individual em razão da lesão que sofreu durante a Copa do Mundo.