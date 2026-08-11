O argelino Houssem Aouar, meio-campista do Al-Ittihad, respondeu às desconfianças que o cercaram no período recente com um início perfeito ao lado do clube saudita.

O Al-Ittihad enfrentou o Al-Jazira nesta terça-feira, no estádio Mohammed bin Zayed, na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, na fase preliminar de qualificação para a fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

E enquanto o Al-Ittihad vencia por 2 a 0, Houssem Aouar conseguiu marcar o terceiro gol, aos 54 minutos da partida.

O gol do jogador argelino veio após um cruzamento do lateral-esquerdo Faris Abedi na cabeça do zagueiro sérvio Jan-Carlo Simić, que, por sua vez, a desviou para Aouar diante do gol, que a mandou para as redes do goleiro Ali Khaseif.

O gol serviu para que Aouar respondesse aos relatos da imprensa que falavam sobre a possibilidade de sua saída do Al-Ittihad durante a atual janela de transferências do verão, sob o argumento de que o técnico alemão Jens Wissing não estaria convencido de suas capacidades.

Aouar é considerado um dos principais destaques do clube saudita desde sua transferência para o time no verão de 2024, vindo da Roma, especialmente na primeira temporada, na qual a equipe conquistou os títulos da Saudi Pro League e da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.