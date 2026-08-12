Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: Aston Villa empata com o Paris Saint-Germain com gol histórico

B. Madjo
PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
Luxemburgo
França
England
Áustria

Majo coroou seu brilho na pré-temporada

Brian Mageu, jovem atacante do Aston Villa, escreveu seu nome na história da Supercopa da Europa após marcar um gol diante do Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, no estádio "Red Bull Arena", na cidade austríaca de Salzburgo, tornando-se o jogador mais jovem a marcar na competição.

A equipe francesa vencia por 1 a 0, com gol de Khvicha Kvaratskhelia aos 20 minutos, antes de Mageu empatar para o Villans após um cruzamento de seu companheiro escocês John McGinn, aos 45 minutos, encerrando o primeiro tempo com o placar de 1 a 1.

Mageu tem 17 anos e 212 dias, e entrou em campo como titular, tornando-se também o jogador mais jovem a começar uma partida na história da Supercopa da Europa desde o início dos registros modernos da competição, em 2006, segundo a rede "Opta".

Leia também

Salário alto e promoção rápida: novos detalhes no caso da "amante de Infantino"

Hussein Kharja para Vigo: suas declarações são desprezíveis, e como você fala depois do que fez com o Barcelona?

Amistosos de clubes
Borussia Mönchengladbach crest
Borussia Mönchengladbach
BMG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Supercopa da França
Lens crest
Lens
RCL
PSG crest
PSG
PSG

Mageu nasceu em Londres, filho de pais cameroneses, em 12 de janeiro de 2009, e joga na posição de atacante.

Começou sua carreira nas academias de Luxemburgo, antes de se transferir para o Metz, da França, em 2023, onde se tornou, em agosto de 2025, o jogador mais jovem da história do clube a disputar uma partida no Campeonato Francês, com 16 anos e 217 dias.

Mageu se juntou ao Aston Villa em janeiro de 2026, vindo do Metz, em uma transferência avaliada por relatos em cerca de 12 milhões de euros, após se destacar com as equipes de base.

Chamou a atenção durante a pré-temporada atual, ao marcar dois gols na vitória do Villa sobre o Walsall por 5 a 0, antes de balançar as redes do Real Sociedad também em uma partida amistosa.

O jogador possui um histórico internacional notável, tendo representado Luxemburgo pela seleção principal, além de ter jogado posteriormente pela seleção da Inglaterra sub-17, sendo elegível para representar os "Três Leões" por conta de seu nascimento em Londres.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google