Brian Mageu, jovem atacante do Aston Villa, escreveu seu nome na história da Supercopa da Europa após marcar um gol diante do Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, no estádio "Red Bull Arena", na cidade austríaca de Salzburgo, tornando-se o jogador mais jovem a marcar na competição.

A equipe francesa vencia por 1 a 0, com gol de Khvicha Kvaratskhelia aos 20 minutos, antes de Mageu empatar para o Villans após um cruzamento de seu companheiro escocês John McGinn, aos 45 minutos, encerrando o primeiro tempo com o placar de 1 a 1.

Mageu tem 17 anos e 212 dias, e entrou em campo como titular, tornando-se também o jogador mais jovem a começar uma partida na história da Supercopa da Europa desde o início dos registros modernos da competição, em 2006, segundo a rede "Opta".

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Mageu nasceu em Londres, filho de pais cameroneses, em 12 de janeiro de 2009, e joga na posição de atacante.

Começou sua carreira nas academias de Luxemburgo, antes de se transferir para o Metz, da França, em 2023, onde se tornou, em agosto de 2025, o jogador mais jovem da história do clube a disputar uma partida no Campeonato Francês, com 16 anos e 217 dias.

Mageu se juntou ao Aston Villa em janeiro de 2026, vindo do Metz, em uma transferência avaliada por relatos em cerca de 12 milhões de euros, após se destacar com as equipes de base.

Chamou a atenção durante a pré-temporada atual, ao marcar dois gols na vitória do Villa sobre o Walsall por 5 a 0, antes de balançar as redes do Real Sociedad também em uma partida amistosa.

O jogador possui um histórico internacional notável, tendo representado Luxemburgo pela seleção principal, além de ter jogado posteriormente pela seleção da Inglaterra sub-17, sendo elegível para representar os "Três Leões" por conta de seu nascimento em Londres.



