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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: Araújo brilha com o Liverpool e Szoboszlai confirma sua superioridade europeia

Liverpool x Atlético de Madrid
Liverpool
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
D. Szoboszlai
R. Araujo
Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
England
Espanha
Hungria
Uruguai
Países Baixos

O húngaro empatou antes do fim do primeiro tempo

O húngaro Dominik Szoboszlai marcou o gol de empate do Liverpool diante do visitante Atlético de Madrid, na noite desta quarta-feira, na estreia das duas equipes na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, depois de receber um passe magnífico de calcanhar do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, aos 40 minutos.

O gol de Szoboszlai saiu antes do fim do primeiro tempo, colocando o Liverpool de volta na partida após a vantagem do Atlético de Madrid, no estádio de Anfield, pela primeira rodada do torneio.

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A participação de Araújo no gol chamou bastante atenção, já que o passe de calcanhar veio em um lance de grande categoria técnica do zagueiro, que se juntou ao Liverpool neste verão vindo do Barcelona por empréstimo, até o fim da temporada 2026-27.

O Liverpool havia anunciado, em agosto passado, ter chegado a um acordo para o empréstimo de Araújo, que disputou mais de 200 partidas pelo Barcelona e conquistou três títulos do Campeonato Espanhol com o clube, antes de se transferir para Anfield para reforçar a defesa da equipe do técnico Andoni Iraola.

Por sua vez, Dominik Szoboszlai participou de 10 gols na Liga dos Campeões da Europa desde o início da temporada passada, mais do que qualquer outro meio-campista do torneio, com 6 gols e 4 assistências, segundo a rede "WhoScored".

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