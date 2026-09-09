Em vídeo: Araújo brilha com o Liverpool e Szoboszlai confirma sua superioridade europeia

O húngaro Dominik Szoboszlai marcou o gol de empate do Liverpool diante do visitante Atlético de Madrid, na noite desta quarta-feira, na estreia das duas equipes na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, depois de receber um passe magnífico de calcanhar do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, aos 40 minutos.

O gol de Szoboszlai saiu antes do fim do primeiro tempo, colocando o Liverpool de volta na partida após a vantagem do Atlético de Madrid, no estádio de Anfield, pela primeira rodada do torneio.

Leia também

Mourinho: não devo nada ao Real Madrid; ele não chegava à semifinal antes de mim

As escolhas do "L'Équipe": Messi lidera a seleção histórica da Liga dos Campeões e Cristiano fica de fora

A participação de Araújo no gol chamou bastante atenção, já que o passe de calcanhar veio em um lance de grande categoria técnica do zagueiro, que se juntou ao Liverpool neste verão vindo do Barcelona por empréstimo, até o fim da temporada 2026-27.

O Liverpool havia anunciado, em agosto passado, ter chegado a um acordo para o empréstimo de Araújo, que disputou mais de 200 partidas pelo Barcelona e conquistou três títulos do Campeonato Espanhol com o clube, antes de se transferir para Anfield para reforçar a defesa da equipe do técnico Andoni Iraola.

Por sua vez, Dominik Szoboszlai participou de 10 gols na Liga dos Campeões da Europa desde o início da temporada passada, mais do que qualquer outro meio-campista do torneio, com 6 gols e 4 assistências, segundo a rede "WhoScored".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora".



