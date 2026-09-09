O Al-Nassr recusou o presente de seu vizinho e rival tradicional, o Al-Hilal, e disputou com ele a liderança da Saudi Pro League, após uma difícil vitória sobre o visitante Abha.

O Al-Nassr venceu o Abha por 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta quarta-feira, no estádio Al-Awwal Park, pela sexta rodada da Saudi Pro League.

Aos 22 minutos de jogo, o astro português Cristiano Ronaldo abriu o placar para o Al-Nassr, ao desviar de cabeça, para dentro das redes, uma bola cruzada em cobrança de escanteio pelo brasileiro Ângelo.

Abdullah Al-Hamdan marcou o segundo gol, aos 58 minutos de jogo, ao aproveitar uma sobra da defesa dentro da área e mandar a bola para dentro das redes.

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No entanto, o francês Nabil Fekir complicou as coisas no último quarto de hora, ao marcar o gol que diminuiu a diferença em uma cobrança de falta surpreendente aos 75 minutos de jogo.

O Abha tentou surpreender o Al-Nassr em mais de uma ocasião, buscando arrancar um gol de empate fatal antes do fim da partida, mas fracassou na empreitada.

O "Al-Alami" reencontrou o ritmo das vitórias, depois de sofrer sua primeira derrota, no último sábado, diante do Al-Ittihad por 2 a 1, na quinta rodada da Saudi Pro League.

A vitória elevou a pontuação do Al-Nassr para 15 pontos, com os quais ocupa a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, atrás apenas por saldo de gols do Al-Hilal, que perdeu para o Neom por 2 a 1, anteontem, na segunda-feira.

Por outro lado, o Abha sofreu sua quinta derrota na atual temporada da Saudi Pro League, estacionando em um único ponto, com o qual ocupa a décima oitava e última posição na tabela de classificação.