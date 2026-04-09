Em vídeo... Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad impedem a suspensão de Tony e Galeno

Um especialista jurídico confirmou que o inglês Ivan Toney e o brasileiro Galeno, jogadores do Al-Ahli de Jeddah, não serão suspensos após suas declarações contra a arbitragem, após a partida contra o Al-Fayha na Liga Roshen da Arábia Saudita, devido aos clubes Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad.

O Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1, durante a partida que os enfrentou na quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, na 29ª rodada da Liga Roshen.

Após o término da partida, Tony e Galeno lançaram um ataque veemente contra o árbitro da partida e afirmaram que o quarto árbitro lhes disse que deveriam se concentrar apenas na Liga dos Campeões da Ásia, deixando de lado a Liga Roshen, o que foi confirmado pelo seu técnico alemão, Matthias Jaissle.

No entanto, reportagens da imprensa confirmaram que a Comissão Principal de Árbitros não encontrou, nas gravações de áudio dos árbitros — ouvidas após a partida —, nada que incriminasse o quarto árbitro ou comprovasse que ele tivesse proferido tal frase, o que desmente as alegações da dupla e os expõe a punições.

O especialista jurídico Ahmed Al-Sheikhi confirmou, em declarações ao programa “Nadina”, que os jogadores não serão suspensos por causa dessas declarações, e que a questão se resumirá a algumas sanções financeiras, citando alguns casos anteriores.

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Al-Sheikhi disse: “Há exemplos muito semelhantes ao caso dos jogadores do Al-Ahli, como a declaração do Sr. (Georgi) Jesus, técnico do Al-Nassr, sobre o poder político do Al-Hilal, na qual foram aplicadas sanções atenuadas, no valor de 30 mil riyals, por incitar a opinião pública”.

E acrescentou: “Da mesma forma, foi divulgado um comunicado do Al-Hilal contra a Comissão de Árbitros e a Federação Saudita, no qual os erros de arbitragem foram descritos como suspeitos. A comissão considerou isso uma ofensa à opinião pública e multou o clube em 80 mil riyals”.

E continuou: “Da mesma forma, no clube Al-Ittihad, Dominguez Suárez foi multado em 20 mil riyals, e antes dele, o Sr. Hamed Al-Balawi também foi punido com uma multa.”

E continuou: “Com base nessas punições, espera-se que as sanções contra os jogadores do Al-Ahli sejam semelhantes, ou seja, apenas multas, nada mais. Não prevejo suspensões para os jogadores.”

E acrescentou: “Quanto ao comunicado do Al-Ahly, não se espera que seja aplicada qualquer punição por causa dele, tendo em conta a grande quantidade de comunicados divulgados nesta temporada sobre a arbitragem, que passaram sem punições”.