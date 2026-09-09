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Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: Ademyi supera Ballack com uma obra de arte no Barcelona

Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões
K. Adeyemi
Espanha
Países Baixos
Alemanha

Ademi amplia o placar para o Barcelona

Karim Adeyemi seguiu consolidando seu nome entre os principais artilheiros alemães na história da Liga dos Campeões da Europa, após marcar o segundo gol do Barcelona diante do Feyenoord, na noite desta quarta-feira, no estádio "Spotify Camp Nou", pela primeira rodada da fase de liga.

Adeyemi elevou seu total para 17 gols na Liga dos Campeões, ultrapassando a lenda Michael Ballack, dono de 16 gols, e igualando Timo Werner na sexta posição da lista dos maiores artilheiros alemães na história da competição, de acordo com os números da União das Federações Europeias de Futebol "Uefa".

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O gol de Adeyemi saiu aos 22 minutos, com um belo chute, ampliando a vantagem da equipe catalã após o gol inicial de Raphinha, na primeira aparição do jogador alemão pelo Barcelona na Liga dos Campeões da Europa.

Adeyemi se juntou ao Blaugrana neste verão, vindo do Borussia Dortmund, depois de disputar 37 partidas na Liga dos Campeões pelo clube alemão, nas quais marcou 12 gols, além de ter integrado a equipe que chegou à final do torneio, na temporada 2023-2024, antes da derrota para o Real Madrid (2 a 0).

O ex-jogador do Red Bull Salzburg também havia marcado 4 gols com a equipe austríaca na Liga dos Campeões.

Com esse gol, Adeyemi ficou a apenas um gol de Serge Gnabry, dono de 18 gols, enquanto Thomas Müller lidera a lista dos artilheiros alemães na história da Liga dos Campeões, com 57 gols, seguido por Mario Gomez com 26, Marco Reus com 24 e, em seguida, Leroy Sané com 23.

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