Em uma partida maratona... Sinner mantém o trono de Wimbledon na noite do centenário

Em sua 100ª vitória em torneios do Grand Slam, Yannick Sinner, número 1 do mundo, conseguiu defender com sucesso o título de Wimbledon.

O tenista italiano conseguiu reverter uma desvantagem de um set contra seu adversário alemão, Alexander Zverev, e conquistou uma vitória maratônica por 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4, defendendo com sucesso seu título e conquistando seu quinto título em um dos quatro Grand Slams.

O jornal “Al-Sport” destacou os principais momentos da final, na qual Zverev contou com um saque avassalador, cuja eficácia, em muitos momentos, ultrapassou 80% no primeiro saque, com velocidade média superior a 200 quilômetros por hora, transformando cada jogada de saque em um pesadelo para Sinner, que desperdiçou sua única chance no primeiro set, antes que o set fosse decidido no tie-break, onde bastou um único erro do italiano no saque para inclinar a balança a favor do adversário.

E se o desempenho de Zverev já havia sido convincente desde o início, sua vitória no primeiro set lhe deu um impulso extra para continuar executando seu plano, que se caracterizou por uma ousadia ofensiva maior do que o habitual.

Os saques continuaram a impor seu domínio absoluto sobre a partida, e o segundo set também foi decidido no tie-break; porém, desta vez, Sinner conseguiu encontrar soluções para o saque adversário, empatando o placar e levando a partida de volta ao ponto de partida.

O ritmo do jogo diminuiu após dois sets, cada um com mais de uma hora de duração, e Siner, com um grande impulso moral após vencer o segundo set, começou a ter mais sucesso na recepção do saque.

Sinner esteve perto de quebrar o saque do adversário nos primeiros games, mas se viu sob forte pressão no sétimo game, quando salvou um ponto de quebra depois que Zverev escorregou em um momento infeliz.

Sinner saiu dessa situação e, em seguida, colheu a recompensa pela qual esperava há tanto tempo. Após 34 games, a partida testemunhou o primeiro quebra de saque, e isso foi suficiente para que o italiano decidisse o terceiro set e virasse o placar a seu favor.

O mesmo cenário se repetiu no quarto set: ele começou com um ritmo tranquilo, mas acelerou o jogo assim que percebeu a oportunidade, conseguindo a segunda e última quebra de saque da partida — que lhe garantiu a vantagem até o fim, derrotando Zverev e conquistando o título.