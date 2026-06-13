Em uma partida épica... o Barcelona chega à final da Liga dos Campeões

O time de handebol do Barcelona garantiu sua vaga na final da Liga dos Campeões de 2026 após uma vitória dramática sobre o Aalborg, da Dinamarca, por 37 a 32 na prorrogação, na noite de sábado.

A equipe catalã estava a apenas 40 segundos da eliminação, com o placar empatado em 28 a 28, mas soube aproveitar a tensão de forma excepcional e marcou 9 gols em 10 minutos, apesar do cansaço acumulado, em uma conquista que a leva a um encontro com o Berlin na final marcada para amanhã, domingo, às 18h, em uma campanha histórica que viu o Blaugrana chegar a 5 finais da Liga dos Campeões desde a final de 2020, que perdeu para o Kiel alemão.

O Barcelona dominou completamente a maior parte do jogo; o time catalão conseguiu marcar 4 gols consecutivos no segundo tempo, o que forçou o técnico dinamarquês Simon Dahl a arriscar um ataque com 7 jogadores e abrir mão do goleiro, numa aposta tática ousada que se revelou bem-sucedida temporariamente e colocou o time dinamarquês de volta na partida.

Embora o Aalborg não tenha conseguido reverter completamente a diferença, conseguiu impedir que o Barcelona aumentasse a vantagem, e, mais importante ainda, diminuiu a intensidade e a concentração dos blaugranas, que perderam mais bolas do que o adversário e permitiram vários contra-ataques perigosos sem recuar defensivamente o suficiente. E, embora o goleiro catalão Nielsens tenha feito uma partida perfeita com defesas decisivas, ele não conseguiu impedir tudo diante dos repetidos ataques dinamarqueses.

O momento decisivo

O momento mais dramático ocorreu no penúltimo ataque do tempo regulamentar, com o placar empatado em 28 a 28, quando o Barcelona perdeu a bola enquanto o ala Njesan avançava rapidamente em direção ao gol da Dinamarca, dando a Aalborg — que havia perdido duas finais anteriores contra o Barcelona, a última delas por um gol de diferença — uma oportunidade de ouro para mudar seu destino histórico. No entanto, o longo ataque que se seguiu, e as duas equipes pediram tempo, terminou com um erro grave do jogador dinamarquês, que não conseguiu chutar a bola, levando a partida para a prorrogação em uma reviravolta decisiva que mudou completamente o rumo do jogo.

A explosão na prorrogação

E enquanto qualquer torcedor poderia apostar no Aalborg naquele momento, especialmente após seu forte retorno ao jogo, o Barcelona emergiu da confusão de forma surpreendente, com o goleiro Yank apresentando um desempenho excepcional com defesas decisivas, Fredi foi eficaz na construção de jogadas, Fabregas entusiasmado na defesa e no ataque, e McCook preciso nos chutes de longa distância, enquanto Gomez foi o verdadeiro matador com seus nove gols em apenas 10 minutos, em uma explosão ofensiva sem precedentes que decidiu a partida de forma definitiva.