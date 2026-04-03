Em meio aos gritos da torcida... Especialista em arbitragem resolve a polêmica sobre a validade da expulsão de Diaby

Em meio a um clima tenso e repleto de gritos da torcida, um especialista em arbitragem interveio para analisar a jogada da expulsão do ala francês Moussa Diaby durante o confronto entre Al-Ittihad e Al-Hazm, a fim de esclarecer a controvérsia sobre a correção da decisão.

O especialista apresentou uma explicação detalhada do momento da falta cometida contra o jogador do Al-Hazm, esclarecendo os motivos que levaram o árbitro a mostrar o cartão vermelho e a conformidade da decisão com as regras aprovadas pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), numa tentativa de acalmar os ânimos e explicar os fatos aos torcedores e acompanhantes.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Diaby foi expulso após agredir um jogador do Al-Hazm, quando o ala francês decidiu dar um golpe na barriga do adversário. Leia os detalhes

Enquanto Diaby saía de campo, as arquibancadas do Al-Ittihad explodiram em gritos e vaias, protestando contra a agressão e criticando simultaneamente a atitude do jogador e do árbitro.

Sobre o assunto, o especialista em arbitragem egípcio Mohamed Kamal “Risha” declarou ao jornal saudita “Al-Riyadiah”: “A decisão do árbitro de expulsar Moussa Diaby foi correta, pois ele chutou deliberadamente o jogador do Al-Hazm de forma perigosa, o que justifica o cartão vermelho”.

Esta é a terceira vez que Diaby é expulso pelo Al-Ittihad, já que recebeu o primeiro cartão contra o Al-Nassr na temporada passada, antes de ser expulso contra o Al-Riyadh na temporada atual e, agora, contra o Al-Hazm.



