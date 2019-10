Em jogo festivo, árbitra tira selfie com Kaká e lendas do Brasil vencem Israel

Na tarde desta terça-feira (29), e Israel entraram em campo para o amistoso internacional, em Haifa, no país israelense. Batizado de Shalom Game, o duelo reuniu grandes nomes do futebol nacional como Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, César Sampaio, Roberto Carlos, Bebeto e outros. Com gols de Bebeto, Ronaldinho, Kaká e Amoroso o Brasil venceu a partida por 4 a 2.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Destaque do amistoso, Kaká surpreendeu os fãs devido a atuação e golaço na etapa final. O ex-jogador do e foi tietado pela árbitra do duelo que após aplicar cartão amarelo ao brasileiro, pediu para tirar uma selfie.

Ronaldinho Gaúcho, por sua vez, abraçou um fãs após o mesmo invadir o gramado depois do final da partida.

Mais artigos abaixo

Nas redes sociais, os torcedores comentaram as atuações dos ex-craques da seleção brasileira. Veja:

An hilarious moment during the peace game in Israel, as the referee pulls out a yellow card to Kaká and then takes a selfie with him, while Rivaldo is laughing :) #Kaká pic.twitter.com/qYGIoMaVe8