Os candidatos à presidência da Federação Saudita de Futebol terão de passar por um teste de língua inglesa para dar continuidade à disputa pela sucessão de Yasser Al-Misehal, o ex-presidente, ao longo dos próximos quatro anos.

A Federação Saudita de Futebol havia encerrado o prazo de inscrição para suas eleições às cinco da tarde do último sábado, sendo que a eleição será realizada oficialmente no dia 30 de agosto deste ano, após a conclusão de alguns procedimentos.

O primeiro desses procedimentos foi revelado pelo jornal saudita "Al-Jazirah", e diz respeito à aprovação de todos os candidatos ao cargo da presidência em um teste de língua inglesa.

O jornal esclareceu que a Federação Saudita de Futebol já convocou todos os candidatos à sua presidência para se submeterem a um teste de língua inglesa, que ocorrerá amanhã, quarta-feira, na capital saudita, Riade.

A convocação incluiu todos os candidatos, tanto aqueles que compareceram pessoalmente para apresentar o pedido de candidatura, e que foram testados na ocasião, quanto aqueles que não compareceram pessoalmente, enviaram um representante e não foram testados.

A lista final de candidatos à presidência da Federação Saudita de Futebol reuniu 5 pessoas, encabeçada por Khaled Al-Ghamdi, ex-presidente do clube Al-Ahli.

A lista também incluiu Hatem Khaimi, Badr Al-Ruzaiza, Turki Al-Dabaan e Ahmed Al-Wadai, isso após a desistência de Dawood Al-Muqrin e Muaidh Al-Shahri, membro da Federação Saudita de Futebol, anteriormente.

Vale lembrar que Yasser Al-Misehal renunciou ao seu cargo de presidente da Federação Saudita de Futebol após o fracasso da seleção saudita em avançar da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, terminando na última colocação do Grupo 8 com dois pontos.