Em grande fase no Al Hilal, Michael repensa volta ao Brasil e pode ficar na Arábia Saudita

Atacante está mais adaptado ao país e clube não pretende abrir mão do jogador

Um dos nomes mais cobiçados no futebol brasileiro nas últimas duas janelas de transferências, Michael, que já externou o desejo de voltar ao país, analisa uma mudança de planos e deve permanecer no Al Hilal.

O atacante de 27 anos está na melhor fase desde que chegou na Arábia Saudita e virou peça fundamental do time de Ramon Díaz. O brasileiro demorou para se adaptar ao país e por algumas vezes tentou voltar ao Brasil. Pelo alto investimento, no entanto, os dirigentes do Al Hilal seguraram o atleta que agora está mais leve e mais feliz.

Botafogo, Palmeiras, Grêmio e Corinthians foram os clubes que tentaram a contratação do atacante nas últimas janelas. Renato Gaúcho, inclusive, chegou a conversar diretamente com o atacante para que fosse reforço do Tricolor Gaúcho. A questão financeira foi o grande entrave na ocasião.

Agora, segundo soube a GOAL, Michael não descarta seguir no Al Hilal. O atacante é querido pela diretoria, torcedores e pelo grupo de jogadores e funcionários do clube. Arranha algumas palavras em inglês e até em árabe. Está mais conectado com a cultura do país e assumindo protagonismo na equipe.

Ainda assim, se algum time quiser tentar a contratação do atacante novamente, terá que colocar a mão no bolso. Isso porque os árabes entendem que o jogador, comprado por quase 8 milhões de euros, se valorizou bastante nos últimos meses e não abrirão conversas por menos de 10 milhões de euros.