Em fim de contrato, Vitinho desperta o interesse do mercado e ainda pode deixar o Flamengo nesta janela

Intermediários estão trabalhando para levar ofertas ao atacante rubro-negro

Com a decisão de Flamengo e Vitinho de não renovarem o contrato do meia-atacante, que termina em dezembro deste ano, o jogador virou alvo do mercado, especialmente de intermediários que enxergam no camisa 11 uma boa oportunidade de negócio. Segundo soube a GOAL, são vários os empresários que estão trabalhando na tentativa de levar uma proposta que atraia o jogador ainda nesta janela de transferências.

Recentemente, Vitinho recebeu uma oferta do Panathinaikos, da Grécia, que não teve avanço. O clube grego não descartou completamente uma nova investida, mas deve aguardar os últimos dias de janela de transferências no país. Ainda segundo soube a GOAL, o Flamengo não vai fazer muitas exigências, mas quer manter ao menos um percentual de uma futura venda.

Em junho, o Flamengo chegou a receber uma proposta de uma equipe do México pelo jogador, mas recusou de pronto. No entendimento da diretoria, não há pressa pela saída do jogador mesmo com o contrato se encerrando em dezembro. Caso não chegue algo que o clube entenda ser vantajoso, o atacante seguirá fazendo parte do elenco até o final de seu contrato.

A decisão por uma não renovação, passa pelo tempo em que Vitinho está no Flamengo e o desgaste na relação, especialmente com o torcedor. As partes entendem que, neste momento de reformulação, o melhor caminho para os dois lados seja mesmo a separação. Vale ressaltar que no início da temporada, tanto o rubro-negro quanto o estafe do jogador, ensaiaram uma renovação, que acabou não acontecendo.

Vitinho foi comprado junto ao CSKA em 2018 por 10 milhões de euros. Na ocasião, foi a maior compra da história do clube. De lá para cá, o jogador anotou 29 gols e deu 33 assistências com a camisa Rubro-Negra. O camisa 11 conquistou vários títulos pelo Rubro-Negro, mas não alcançou o protagonismo esperado em sua chegada.